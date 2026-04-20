Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 15:09 Son Güncelleme: 20 Nisan 2026 15:14

Spot: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da yaşanan acı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında dersbaşı yaptı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası eğitimlerine ara verilen Ayser Çalık Ortaokulu ailesi, geçici olarak tahsis edilen yeni binalarında ilk ders gününe başladı. Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında düzenlenen programa katılan öğrenci, öğretmen ve veliler duygu dolu anlar yaşadı.

KAYIPLAR DUALARLA ANILDI Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Tören sırasında çok sayıda öğrenci ve öğretmenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

MÜDÜR KOCABEY: YENİ YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ Okul Müdürü Cemal Kocabey, törende yaptığı konuşmada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için her türlü tedbirin alındığını belirten Kocabey, öğrencilere seslenerek huzur içerisinde bir dönem geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ve okul yönetimi olarak tüm gayreti göstereceklerini vurguladı.

PSİKOLOJİK DESTEK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA Eğitimin yeniden başladığı okulda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen çok sayıda rehber öğretmen ve psikolojik danışman hazır bulundu. Öğrencilerin yaşadığı travmanın etkilerini azaltmak adına uzman desteği sağlanırken, veliler öğrencileri sınıflarına girene kadar okul önünden ayrılmadı.