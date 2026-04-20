CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | İHA

Spot: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da yaşanan acı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında dersbaşı yaptı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler dualarla anıldı.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası eğitimlerine ara verilen Ayser Çalık Ortaokulu ailesi, geçici olarak tahsis edilen yeni binalarında ilk ders gününe başladı. Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında düzenlenen programa katılan öğrenci, öğretmen ve veliler duygu dolu anlar yaşadı.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 2

KAYIPLAR DUALARLA ANILDI

Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Tören sırasında çok sayıda öğrenci ve öğretmenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 3

MÜDÜR KOCABEY: YENİ YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ

Okul Müdürü Cemal Kocabey, törende yaptığı konuşmada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için her türlü tedbirin alındığını belirten Kocabey, öğrencilere seslenerek huzur içerisinde bir dönem geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ve okul yönetimi olarak tüm gayreti göstereceklerini vurguladı.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 4

PSİKOLOJİK DESTEK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Eğitimin yeniden başladığı okulda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen çok sayıda rehber öğretmen ve psikolojik danışman hazır bulundu. Öğrencilerin yaşadığı travmanın etkilerini azaltmak adına uzman desteği sağlanırken, veliler öğrencileri sınıflarına girene kadar okul önünden ayrılmadı.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 5

VELİ VE ÖĞRENCİLERDEN ORTAK MESAJ: BİR DAHA YAŞANMASIN

Kızını okula getiren velilerden Bülent İmalı, yaşanan acıyı "Deprem sonrası bir deprem daha yaşadık" sözleriyle tarif ederek bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti. Öğrencilerden Berinay Bolat ise yaşananlardan çok etkilendiklerini ancak yeni okulda güvenlik önlemlerinin kendilerini daha iyi hissettireceğini dile getirdi.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 6

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Valilik kararıyla kentteki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verilmiş, ortaokul öğrencilerinin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, anaokulu öğrencilerinin ise Şirinler Anaokulu'nda eğitime devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 7

AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA SON DURUM

1. Öğrenciler hangi okulda eğitime devam edecek? Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, valilik kararıyla eğitimlerine öğleden sonra Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam edecekler.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 8

2. Okulda hangi destek hizmetleri sağlanıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar, hem öğrencilere hem de öğretmenlere psikososyal destek vermek amacıyla okulda görev yapıyor.

3. Saldırı sonrası süreç nasıl işledi? Saldırının ardından kent genelinde eğitime 2 gün ara verilmişti. Bugün itibarıyla öğrenciler yeni binalarında dersbaşı yaparken, okul öncesi öğrencileri ise Şirinler Anaokulu'na yönlendirildi.

Saldırı sonrası hüzünlü dönüş: Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri yeni yuvasında 9
Mobil uygulamalarımızı indirin