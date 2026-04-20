Okul saldırılarına ilişkin paylaşımlara soruşturma: 68 kişi tutuklandı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası yürütülen soruşturmalarda 661 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı. 249 kişi gözaltına alınırken paylaşımları yapan 68 kişi tutuklandı. Ayrıca 1.104 hesaba da erişim engeli getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarına ilişkin soruşturmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen süreçte, güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden sosyal medya faaliyetleri mercek altına alındı.
ÇOK SAYIDA HESABA İNCELEME
Yetkililer, yayın yasağına rağmen olay görüntülerini paylaşan, halkta korku ve panik oluşturabilecek içerikler yayan ve resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgi paylaşan çok sayıda hesabın tespit edildiğini açıkladı.
661 HESAP SAHİBİ HAKKINDA SORUŞTURMA
- 68'i tutuklandı
- 127'si hakkında adli kontrol kararı verildi
- 5'i için Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir uygulandı
- 117'si serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi
- 95 kişi hakkında yakalama çalışmaları sürüyor
- Ayrıca 249 şüphelinin gözaltında olduğu bildirildi.
1.104 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Soruşturmalar kapsamında toplam 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Özellikle okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlar yapan hesaplar dikkat çekti.
Bu kapsamda:
- 275 okulu hedef alan
- 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
81 İLDE KOORDİNELİ SÜREÇ
Soruşturmalar; başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip ediliyor. Süreç, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.