Okul saldırılarına ilişkin paylaşımlara soruşturma: 68 kişi tutuklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarına ilişkin soruşturmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen süreçte, güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden sosyal medya faaliyetleri mercek altına alındı.

ÇOK SAYIDA HESABA İNCELEME

Yetkililer, yayın yasağına rağmen olay görüntülerini paylaşan, halkta korku ve panik oluşturabilecek içerikler yayan ve resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgi paylaşan çok sayıda hesabın tespit edildiğini açıkladı.