Adım yoksa yasa da yok: PKK süreci yavaşlattı devlet frene bastı

Terör örgütü PKK, önce Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle silah bırakma sürecini yavaşlattı.

TERÖR ÖRGÜTÜ HAYAL GÖRÜYOR

Burada yaşanan gelişmeler, terör örgütü içinde silah bırakmaya karşı olduğu belirtilen kesimler için adeta bir can simidi oldu. Ancak SDG'nin Suriye yönetimi ile entegrasyonu sağlandıktan sonra silah bırakma konusunda bir hareketlenme başladı.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre süreç hızlanırken bu kez de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları gündeme geldi. Terör örgütünün, İran'a yönelik saldırılarla birlikte "farklı beklentiler içine girip hayal görmeye başladığı" ve sahada silah bırakmayı ağırdan aldığı bildirildi.