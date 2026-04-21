Adım yoksa yasa da yok: PKK süreci yavaşlattı devlet frene bastı
PKK, fesih ve silah bırakma kararı almış olsa da süreci ilerletmek yerine sık sık oyalayıcı bir tutum sergiliyor. Bu kez İran’daki gelişmeleri gerekçe göstererek adımları yavaşlatınca, planlanan yasal düzenlemeler için devlet frene bastı.
Terör örgütü PKK, önce Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle silah bırakma sürecini yavaşlattı.
TERÖR ÖRGÜTÜ HAYAL GÖRÜYOR
Burada yaşanan gelişmeler, terör örgütü içinde silah bırakmaya karşı olduğu belirtilen kesimler için adeta bir can simidi oldu. Ancak SDG'nin Suriye yönetimi ile entegrasyonu sağlandıktan sonra silah bırakma konusunda bir hareketlenme başladı.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre süreç hızlanırken bu kez de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları gündeme geldi. Terör örgütünün, İran'a yönelik saldırılarla birlikte "farklı beklentiler içine girip hayal görmeye başladığı" ve sahada silah bırakmayı ağırdan aldığı bildirildi.
ÖCALAN'DAN SÜRECİ HIZLANDIRMA TALİMATI
Terör örgütünün ayak sürümesi üzerine, İmralı'da bulunan Öcalan'ın da sürecin hızlandırılması talimatı verdiği öğrenildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TAVRI SONRASI FRENE BASILDI
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu çerçevesinde, yasal düzenlemeler için bu ay içinde düğmeye basılması planlanıyordu. Ancak terör örgütünün tavrı üzerine bu konuda frene basıldı.
ÖRGÜT ÜZERİNE DÜŞENİ YAPARSA YASAL DÜZENLEME YAPILIR
DEM Parti'nin, terör örgütünün işleri ağırdan almasına karşın "yasal düzenlemelerin hemen yapılması" talebi, AK Parti ve iktidar kanadında karşılık bulmuyor.
AK Parti kurmayları, "Böyle bir ortamda yasal düzenleme yapmak, eski sürece dönmek anlamına gelir; biz de bunu kesinlikle istemiyoruz. Teyit ve tespitten sonra yasal düzenleme yapılması gerektiği konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Öncelikle İran konusunun netleşmesi gerekiyor. Gidişatı takip edeceğiz; örgüt üzerine düşeni yaptığında yasal düzenlemeler tekrar gündeme gelecektir" diyor.