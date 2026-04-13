Efkan Ala A Haber’de açıkladı: "Türkiye artık olanı biteni seyreden değil, yönlendiren bir ülkedir"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber ekranlarında Mert Hacıalioğlu’nun sorularını yanıtladı. Türkiye’nin dış politikada attığı stratejik adımları ve "Terörsüz Türkiye" vizyonunu değerlendiren Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderler diplomasisinin küresel bir model haline geldiğini belirterek, "Sessiz dış politikanın yerini proaktif bir anlayışın alması, katliam şebekelerini rahatsız etmiştir" dedi.

A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin bölgesel bir güçten küresel bir aktöre dönüşüm sürecini mercek altına aldı. Gazze'deki insani krizden savunma sanayiindeki atılımlara kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Ala, Türkiye'nin iç cephesini tahkim etmeye yönelik başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin devletin en üst kademelerinde kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HAKKIN VE VİCDANIN SESİ OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duruşunun küresel dengeleri değiştirdiğini ifade eden Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız makuliyeti temsil ediyor ve dünyayı rasyonel politikalara çağırıyor. Gazze'de yaşanan açık bir soykırımdır ve bu durum Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da tescillenmiştir. Bu hukuksuzluğa itiraz eden, adaleti çağıran bir liderin hedef alınması, aslında doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır."

A HABER CANLI YAYININDA "ESKİ TÜRKİYE" GÖNDERMESİ

Mert Hacıalioğlu'nun "İsrail'deki katliam şebekesi eski Türkiye hayali mi kuruyor?" sorusuna yanıt veren Ala, dış politikada statükonun yıkıldığını belirtti:

Aktif Diplomasi: "Eskiden masada sandalyesi dahi olmayan bir Türkiye vardı. Bugün ise Somali'den Libya'ya, Ukrayna'dan Rusya'ya kadar her krizde Türkiye ve lideri masadadır."

Küresel Rahatsızlık: "Onlar istiyorlar ki her türlü haksızlığı yapalım ama kimse ses çıkarmasın. 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosu toplumların vicdanına yerleştiği için büyük bir rahatsızlık duyuyorlar."

SAVUNMA SANAYİİ: CAYDIRICILIĞIN TEMEL TAŞI

Türkiye'nin dış politikadaki söylemlerinin sahada neden bu kadar etkili olduğunu savunma sanayiindeki yerlileşme oranına bağlayan Ala, "Savunma sanayinde elde edilen muazzam başarılar sayesinde sözümüzün arkasına imkan ve kabiliyet koyduk. Caydırıcılığımız arttı. Aksi takdirde dünya sadece dinler geçerdi; bugün ise çözüm önerilerimiz dikkate alınıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN YOL HARİTASI HAZIR

A Haber ekranlarından iç siyaset ve bölge güvenliğine dair de mesajlar veren Ala, terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalini verdi: "Terörsüz Türkiye hedefimizin ne kadar doğru bir zamanda ortaya konduğu son gelişmelerle kanıtlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri bu konuda nettir. Devlet birimlerince görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Meclis Komisyonu'nun raporu doğrultusunda yol haritaları mevcut; en ufak bir duraksama söz konusu değildir."

İSRAİL'İN STRATEJİSİ: BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SALDIRMAK

İsrail'in tarih boyunca barışı bir oyalama aracı olarak kullandığını savunan Efkan Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İsrail ne zaman bir barış görüşmesi başlasa, tam o esnada saldırılarını artırıyor. Hedefleri bölgeyi istikrarsızlaştırıp işgal alanlarını genişletmek. Lübnan'ın topraklarını işgal edip halkını sürmeleri bu planın bir parçası. Ancak Türkiye, 'iki devletli çözüm' önerisini tüm dünyaya kabul ettirene kadar inisiyatif almaya devam edecektir."