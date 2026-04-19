Başkan Erdoğan'dan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı'na tebrik

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A’da son maçta Meksika’yı mağlup ederek altın madalya kazanan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nı tebrik etti.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayarak, Division II Group B'ye yükselen millileri tebrik eden Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonasında namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum"

Lider Erzurumspor Süper Lig biletini aldıLider Erzurumspor Süper Lig biletini aldı LİDER ERZURUMSPOR SÜPER LİG BİLETİNİ ALDI
Bursaspor 1. Lig’e yükseldiBursaspor 1. Lig’e yükseldi BURSASPOR 1. LİG'E YÜKSELDİ

