Lider Erzurumspor Süper Lig biletini aldı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Lider Erzurumspor FK deplasmanda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bu sonuçla birlikte 6 sezon sonra Süper Lig'e geri dönmeyi garantileyen Erzurumspor FK 79 puan oldu. Sipay Bodrum Futbol Kulübü ise 63 puan oldu.