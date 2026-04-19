Lider Erzurumspor Süper Lig biletini aldı

Lider Erzurumspor Süper Lig biletini aldı

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında lider Erzurumspor FK, deplasmanda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile berabere kalarak Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Lider Erzurumspor FK deplasmanda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

ERZURUMSPOR 5 YIL SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Mustafa Fettahoğlu'nun 4. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Ev sahibi ekip 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte 6 sezon sonra Süper Lig'e geri dönmeyi garantileyen Erzurumspor FK 79 puan oldu. Sipay Bodrum Futbol Kulübü ise 63 puan oldu.

Ligin sonraki haftasında Erzurumspor FK sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Sipay Bodrum Futbol Kulübü ise Amed SK deplasmanına gidecek.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'yı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK'ya önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

