Uşak'ta irtikap soruşturması! Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi yönelik başlatılan ‘irtikap’ soruşturması kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

