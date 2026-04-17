Uşak'ta irtikap soruşturması! Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi gözaltında

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi yönelik başlatılan ‘irtikap’ soruşturması kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.