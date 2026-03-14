Tanju Özcan'ın yasak aşkıyla yazışmaları ortaya çıktı! Tehdit ve şantaj detayı

Tanju Özcan: Sadettin Saran benim abim.

ÖZCAN'A ŞANTAJ: "20 MİLYON TL, ARABA VE OTO YIKAMA YERİ" TALEBİ

Diğer yandan iddianamede, Mehmet Eren Akgüney'in eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Öznur Çağalı ile Tanju Özcan arasındaki ilişkiyi öğrendiği, bu kişilere ait mesajlaşmaları ele geçirdiği ve bunları Tanju Özcan aleyhine şantaj aracı olarak kullandığı öne sürüldü. Buna göre Akgüney, 8 Ocak 2026 gecesi Gürcistan numarası üzerinden Tanju Özcan'ı arayarak, "Tanju elime düştün, eski kız arkadaşım ile yazışmaların elime geçti, bunun ceremesini çekeceksin" dedi. Başka bir görüşmede ise "Sen beni ciddiye almıyorsun galiba Tanju, ses kaydı da var elimde, ertesi güne kadar beni aramazsan elimdeki ses kayıtlarını sosyal medya üzerinden servis edeceğim, eşinin telefon hattı da var, ona da göndereyim mi" sözlerini sarf ettiği ileri sürüldü.

İddianamede şüpheliler Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'in devreye girdiği ve Akgüney'in elindeki kayıtları medyaya satabileceğinin konuşulduğu, bu konunun 20 milyon TL, araba ve oto yıkama yeri karşılığında kapatılabileceğini söyledikleri iddiasına yer verildi. Bazı görüşmelerde, "10 milyonu Eren kendisine istiyor, diğer 10 milyonu da Öznur'a vereceğini söylüyor" ve "3-5 milyonu şimdi verirsiniz, geri kalanı senet ve evrak şeklinde düzenlersiniz" şeklinde ifadeler kullanıldı. İddianamede, bu görüşmelerin kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklendiği bilgisi yer aldı.

Bolu Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü Özgür Nihat Yıldız (bolu.bel.tr)

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE MECLİS ÜYESİ ÖZCAN LEHİNE TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Dosyada Bolu Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü Özgür Nihat Yıldız ile belediye meclis üyesi Ali Sarıyıldız'ın anlatımları kritik yer tuttu. Yıldız, savcılık ifadesinde Tanju Özcan'ın kendisine Mehmet Eren Akgüney tarafından tehdit edildiğini söylediğini anlattı. Yıldız, daha sonra bir restoranda Tanju Özcan'a gelen telefonun kapanmadığını fark ettiğini, telefondaki kişinin kendisini "Eren" diye tanıttığını ve "Söyle o başkanına bunun ceremesini çekecek, söylediği laftan dolayı ona bir araba yazıyorum" dediğini aktardı. Yıldız, devamında Akgüney ile sosyal tesiste yüz yüze görüştüğünü, Akgüney'in başka bir telefondan çekilmiş mesaj görsellerini bir anlık gösterdiğini ve "Başkanına söyle miktarı o belirlesin, ayrıca ona geçen günki konuşmadan dolayı bir araba yazdım" dediğini savundu. Ali Sarıyıldız ise, Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'in kendisine, Akgüney'in elinde mesajlar ve ses kaydı olduğunu, bunları 50 milyon liraya satabileceğini söylediklerini ileri sürdü. Sarıyıldız, ifadesinde Tanju Özcan'ın böyle bir şantaja boyun eğmeyeceğini düşündüğünü ve bu talepleri Özcan'a iletmeyi kabul etmediğini anlattı.