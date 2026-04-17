Bakan Fidan: Bölgemiz buhran içinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde konuştu. Bakan Fidan açıklamasında, "Son 3 yılda Gazze'deki soykırımla başlayan ardından Suriye ve Lübnan'a sıçrayan İsrail yayılmacılığı, küresel güvenliği doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. Bölgemiz buhran içinde" dedi.

"Son 3 yılda Gazze'deki soykırımla başlayan ardından Suriye ve Lübnan'a sıçrayan İsrail yayılmacılığı, küresel güvenliği doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iki ana sütunun üzerinde inşa edilmesini istiyoruz. Temsil kabiliyeti zayıf yapılarla krizleri yönetmenin mümkün olmadığı görülmüştür. Küresel vicdanı yaralayan çifte standartlara dikkat çektiniz. Küresel düzeyde atmamız gereken ortak adımlar var. Barış süreçleri düzen bozucu aktörlerin insafına bırakılmamalıdır. Süreçlerin sabote edilmesine müsaade edilmemelidir. İnsanlık bu teknoloji imkandan birlikte faydalanmalı, hiçbir coğrafya geride bırakılmamalıdır. Geleceğimize dönük sınamalarla da eş zamanlı mücadele etmek zorundayız. Eğer insanlık bugün sorumluluğu alamazsa 10 yıl sonra ihtilaflar çok daha yıkıcı olacaktır. İsrail'in pervasız saldırganlığı Gazze sınırlarını aşmıştır. Bölgemizi çatışma girdabına sürükledi. Bu kriz haritasının neredeyse tamamında güven temelinde konuşabilen ender ülkelerinden biri Türkiye'dir. Bugüne kadar bölgemizin selameti için daima elimizi taşın altında koyduk, koymaya devam edeceğiz. "