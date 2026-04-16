Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, aralarında Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nin de bulunduğu 10 siyasi partinin 2022 yılı mali hesaplarının mevzuata uygun olduğunu açıkladı.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan mali denetimlere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok sayıda siyasi partinin 2022 yılı hesapları incelenerek karara bağlandı.

Anayasa Mahkemesinin 2022 yılına ilişkin mali denetim kapsamında Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Yüce Diriliş Partisi, Demokrat Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Komünist Parti ve Adalet Partisi'nin hesaplarını incelediği ve yapılan esas inceleme sonucunda söz konusu siyasi partilerin kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdiği bildirildi.