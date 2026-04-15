Piyasalarda Hürmüz alarmı! Donanmalar mı çarpışacak?
Küresel enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı’nda savaşın yarattığı tansiyon düşmüyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bölgedeki gemilerin mahsur kalmasının dünya piyasalarında geri dönülemez bir kriz tetiklediğini vurguladı. Petrol arzının yüzde 15’inin kilitlendiği Hürmüz’de, tedarik zinciri kırılma noktasına gelirken, Faruk Erdem, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tüccar kafası’ ile yaptığı hamlelerin küresel kaosu derinleştirdiğine dikkat çekti.
Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sadece enerji değil, tüm hayati ihtiyaçları vurduğunu belirten Faruk Erdem, "Burada kaç tane geminin olduğu bilinmiyor. Bu gemilerin izin alıp çıkması günler sürecek. Petrol yüklü tankerlerin yanı sıra gıdadan tıbbi malzemeye kadar her şeyin olduğu gemiler ve o gemilerdeki mürettebatın aileleri büyük bir bekleyiş içinde" sözleriyle sahadaki insani ve ticari boyutu aktardı.
Faruk Erdem, karadan sağlanması gereken gıda ve teknik malzemelerin de kriz nedeniyle aksadığını vurguladı.
TRUMP'IN '90 GÜNLÜK' PLANI VE TÜCCAR KAFASI
ABD'nin Çin gemilerine karşı tutumunu ve Trump'ın alternatif rota önerilerini eleştiren Faruk Erdem, "Trump'ın tüccar kafası dediğin bu işte. 'Benden al' diyerek boş tankerleri 90 günlük bir seyre mahkum etmek istiyor. Bu durumun sürdürülebilir bir tarafı yok" ifadelerini kullandı. Erdem, ABD'nin kendi enerji kaynaklarını (LNG) pazarlamak için küresel krizi bir fırsata çevirmeye çalıştığını belirtti.
DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 15'İ KİLİTLİ
Küresel petrol arzındaki kritik tabloyu verilerle ortaya koyan Faruk Erdem, "Dünya günde 105 milyon varil petrol üretiyor ve tüketiyor. Bu üretimin 13 milyon varili, yani yaklaşık yüzde 15'i şu anda Hürmüz'de kilitli kalmış durumda. Dünya geri kalanıyla idare etmek zorunda" açıklamasında bulundu.
Rusya-Ukrayna krizinden çok daha büyük bir enerji felaketinin kapıda olduğunu belirten Erdem, Avrupa ülkelerinin bu durumdan en çok yara alacak kesim olduğunu "Avrupa ülkelerinin liderlerinden gelen açıklamalar durumun vehametini gösteriyor. Rusya-Ukrayna krizindeki enerji sıkıntılarını mumla aratacak bir tabloyla karşı karşıyayız" sözleriyle ifade etti.
PİYASALARDA 100 DOLAR SINIRI
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın siyasi açıklamalara endeksli olduğunu vurgulayan Faruk Erdem, "Trump 'müzakere yapacağız' dediğinde fiyatlar 100 doların altına iniyor, 'yapmayacağız' dendiğinde ise 100 doların üzerine çıkıyor. Ancak gerçek bir müzakere ortamı yok. Herkes masada kendi propagandasını yapıyor, ortak payda kalmadı" değerlendirmesinde bulundu. Erdem, bu çıkmazdan kurtulmak için küresel aktörlerin "şapkalarını önlerine koyup düşünmesi gerektiğini" belirterek, aksi takdirde dünyanın en büyük enerji kriziyle yüzleşeceğini vurguladı.