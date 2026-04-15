Piyasalarda Hürmüz alarmı! Donanmalar mı çarpışacak?

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sadece enerji değil, tüm hayati ihtiyaçları vurduğunu belirten Faruk Erdem, "Burada kaç tane geminin olduğu bilinmiyor. Bu gemilerin izin alıp çıkması günler sürecek. Petrol yüklü tankerlerin yanı sıra gıdadan tıbbi malzemeye kadar her şeyin olduğu gemiler ve o gemilerdeki mürettebatın aileleri büyük bir bekleyiş içinde" sözleriyle sahadaki insani ve ticari boyutu aktardı.

Faruk Erdem, karadan sağlanması gereken gıda ve teknik malzemelerin de kriz nedeniyle aksadığını vurguladı.



TRUMP'IN '90 GÜNLÜK' PLANI VE TÜCCAR KAFASI



ABD'nin Çin gemilerine karşı tutumunu ve Trump'ın alternatif rota önerilerini eleştiren Faruk Erdem, "Trump'ın tüccar kafası dediğin bu işte. 'Benden al' diyerek boş tankerleri 90 günlük bir seyre mahkum etmek istiyor. Bu durumun sürdürülebilir bir tarafı yok" ifadelerini kullandı. Erdem, ABD'nin kendi enerji kaynaklarını (LNG) pazarlamak için küresel krizi bir fırsata çevirmeye çalıştığını belirtti.



DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 15'İ KİLİTLİ



Küresel petrol arzındaki kritik tabloyu verilerle ortaya koyan Faruk Erdem, "Dünya günde 105 milyon varil petrol üretiyor ve tüketiyor. Bu üretimin 13 milyon varili, yani yaklaşık yüzde 15'i şu anda Hürmüz'de kilitli kalmış durumda. Dünya geri kalanıyla idare etmek zorunda" açıklamasında bulundu.