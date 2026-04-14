Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Siverek açıklaması: Başmüfettiş görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir başmüfettiş ve müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan hadisenin, toplumun tüm kesimlerini derinden üzdüğü belirtildi. Saldırının ilk anından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların olaya anında müdahale ederek konuyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa'ya ivedilikle hareket etmişlerdir. Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."

"BÜTÜN YÖNLERİYLE TAKİP EDİLECEK"

Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi için ilgili birimlerin koordinasyon içinde hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır. Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.