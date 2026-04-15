A Haber canlı yayınında boğazlar düğümlendi: Bir varil kan bir varil petrol etmiyor

Katil İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırım, sivil ve çocuk ayrımı gözetmeksizin devam ederken, enkazların arasında hayata tutunmaya çalışan masumların görüntüleri yürekleri dağlıyor. A Haber'de ekranlara gelen Ajans Bugün programında katil Netanyahu'nun ikiyüzlü açıklamaları sert dille eleştirildi. Vahşetin sınırları aşarak Lübnan ve Batı Şeria'ya da sıçradığına dikkat çekilen yayında, vicdanları sızlatan "Bir varil petrol için harcanan çaba, bir çocuk için harcanmıyor" gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

A Haber'de ekranlara gelen Ajans Bugün programında, Gazze'de yaşanan insani dram ve küresel sessizlik masaya yatırıldı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, Daily Sabah Gazetesi Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem; İsrail'in sistematik zulmünü, Batı'nın ikiyüzlülüğünü ve İslam dünyasının aksiyon almakta yaşadığı güçlüğü çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ GİDEREK DERİNLEŞİYOR

"BU GÖRÜNTÜLER ŞOV DEĞİL, ACI BİR GERÇEK"

Gazze'den gelen görüntülere yönelik sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat çeken Cansın Helvacı, "Bunlar böyle 'şov için çekilmiş görüntüler' yorumları yapılmaya başlandı son birkaç gündür. Diyelim ki bunlar şov için çekilmiş görüntüler olsun. Şu gerçekleri değiştiriyor mu? Orada katledilen çocukların sayılarını bilmediğimiz gerçeğini, bu çocukların yersiz yurtsuz kaldığını, küvezdeki 30 çocuğun nefessiz kalıp o hemşirelerin dünyaya haykırdığı gerçekleri değiştiriyor mu?" sorularıyla tepkisini dile getirdi.

Helvacı, dünyanın algısının sürekli başka yönlere kaydırıldığını vurgulayarak, "Biz dönüyoruz diyoruz ki 'Hürmüz kapandı mı, o oldu mu, bu oldu mu...' Peki bunu yapanlar ne diyor? Hep algımız başka yere kayıyor. Çünkü kaydırılıyor. Dünya böyle bir düzen maalesef. Sistemi insani olarak da değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

"PETROL KANDAN DAHA DEĞERLİ GÖRÜLÜYOR"

Küresel sistemin önceliklerini eleştiren Faruk Erdem, "Yani bir şey söyleyeceğim, bir varil petrol için harcanan çaba, bir tane çocuk için harcanmıyor" sözleriyle acı tabloyu özetledi. Bu yoruma destek veren Mehmet Çelik ise, "Bir varil petrolün bir varil kandan çok daha değerli olduğu bir dünyadayız. Müslüman dünya olarak bu Filistin sınavından hepimiz kaldık açıkçası" şeklinde konuştu.

Dünyanın vicdan muhasebesini yapamadığını belirten Çelik, "İnsana dair olmadığı sürece bizim burada bir işimiz yok zaten" diyerek, yaşananların dini bir meseleden ziyade evrensel bir insanlık krizi olduğunu hatırlattı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

NETANYAHU'NUN PİŞKİNLİĞİ VE MÜSLÜMAN DÜNYANIN SESSİZLİĞİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Avrupa'ya "ahlak dersi" vermeye çalışmasını değerlendiren Mehmet Çelik, "Netanyahu kendi zihin dünyasına göre bir şey yapmaya çalışıyor. Aksiyon alıyor. Ama Müslüman dünyanın bunun için yaptığı bir şey var mı? Asıl sorgulamamız gereken belki de bu" dedi.

Cansın Helvacı ise acının sahiplenilmesi noktasında bir ayrım yaşandığını belirterek, "Acı acıdır, çocuk çocuktur. Ama 'benim acım' diyenler nerede? Biz bunu kendi ülkemizde de görmedik. Gazze için sokağa çıkanlara 'şucular, bucular' denildi. İnsan olan herkesin sokağa çıkması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

BATI ŞERİA'DAKİ ZULÜM VE YENİLEMEYEN RUH

Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da baskıların arttığına değinen Cansın Helvacı, insanların gece yarısı evlerinden koparıldığını belirterek, "İnsanlar evinde otururken bir anda kapıları kırılıyor, gözlerini bir açıyorlar; 'Burası bizim, hadi çıkın dışarı' diyenlerle karşı karşıyalar" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

Mehmet Çelik ise tüm bu yıkıma rağmen Filistin halkının direncine dikkat çekerek, "Bu çocukların yüzündeki o hayata tutunma... Yenilmeyen zaten bu. Yani Netanyahu'yu çıldırtan görüntü de zaten bu görüntü. Gazze'de olmak hala oradaki ruhun var olduğunu gösteriyor ve yenilemeyen bir ruh" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da ikinci Gazze planı
Küresel filoda her 3 kişiden biri Türk!

