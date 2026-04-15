A Haber canlı yayınında boğazlar düğümlendi: Bir varil kan bir varil petrol etmiyor
Katil İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırım, sivil ve çocuk ayrımı gözetmeksizin devam ederken, enkazların arasında hayata tutunmaya çalışan masumların görüntüleri yürekleri dağlıyor. A Haber'de ekranlara gelen Ajans Bugün programında katil Netanyahu'nun ikiyüzlü açıklamaları sert dille eleştirildi. Vahşetin sınırları aşarak Lübnan ve Batı Şeria'ya da sıçradığına dikkat çekilen yayında, vicdanları sızlatan "Bir varil petrol için harcanan çaba, bir çocuk için harcanmıyor" gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.
A Haber'de ekranlara gelen Ajans Bugün programında, Gazze'de yaşanan insani dram ve küresel sessizlik masaya yatırıldı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, Daily Sabah Gazetesi Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem; İsrail'in sistematik zulmünü, Batı'nın ikiyüzlülüğünü ve İslam dünyasının aksiyon almakta yaşadığı güçlüğü çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"BU GÖRÜNTÜLER ŞOV DEĞİL, ACI BİR GERÇEK"
Gazze'den gelen görüntülere yönelik sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat çeken Cansın Helvacı, "Bunlar böyle 'şov için çekilmiş görüntüler' yorumları yapılmaya başlandı son birkaç gündür. Diyelim ki bunlar şov için çekilmiş görüntüler olsun. Şu gerçekleri değiştiriyor mu? Orada katledilen çocukların sayılarını bilmediğimiz gerçeğini, bu çocukların yersiz yurtsuz kaldığını, küvezdeki 30 çocuğun nefessiz kalıp o hemşirelerin dünyaya haykırdığı gerçekleri değiştiriyor mu?" sorularıyla tepkisini dile getirdi.
Helvacı, dünyanın algısının sürekli başka yönlere kaydırıldığını vurgulayarak, "Biz dönüyoruz diyoruz ki 'Hürmüz kapandı mı, o oldu mu, bu oldu mu...' Peki bunu yapanlar ne diyor? Hep algımız başka yere kayıyor. Çünkü kaydırılıyor. Dünya böyle bir düzen maalesef. Sistemi insani olarak da değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.
"PETROL KANDAN DAHA DEĞERLİ GÖRÜLÜYOR"
Küresel sistemin önceliklerini eleştiren Faruk Erdem, "Yani bir şey söyleyeceğim, bir varil petrol için harcanan çaba, bir tane çocuk için harcanmıyor" sözleriyle acı tabloyu özetledi. Bu yoruma destek veren Mehmet Çelik ise, "Bir varil petrolün bir varil kandan çok daha değerli olduğu bir dünyadayız. Müslüman dünya olarak bu Filistin sınavından hepimiz kaldık açıkçası" şeklinde konuştu.
Dünyanın vicdan muhasebesini yapamadığını belirten Çelik, "İnsana dair olmadığı sürece bizim burada bir işimiz yok zaten" diyerek, yaşananların dini bir meseleden ziyade evrensel bir insanlık krizi olduğunu hatırlattı.