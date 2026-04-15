A Haber canlı yayınında boğazlar düğümlendi: Bir varil kan bir varil petrol etmiyor

Gazze'den gelen görüntülere yönelik sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat çeken Cansın Helvacı, "Bunlar böyle 'şov için çekilmiş görüntüler' yorumları yapılmaya başlandı son birkaç gündür. Diyelim ki bunlar şov için çekilmiş görüntüler olsun. Şu gerçekleri değiştiriyor mu? Orada katledilen çocukların sayılarını bilmediğimiz gerçeğini, bu çocukların yersiz yurtsuz kaldığını, küvezdeki 30 çocuğun nefessiz kalıp o hemşirelerin dünyaya haykırdığı gerçekleri değiştiriyor mu?" sorularıyla tepkisini dile getirdi.

Helvacı, dünyanın algısının sürekli başka yönlere kaydırıldığını vurgulayarak, "Biz dönüyoruz diyoruz ki 'Hürmüz kapandı mı, o oldu mu, bu oldu mu...' Peki bunu yapanlar ne diyor? Hep algımız başka yere kayıyor. Çünkü kaydırılıyor. Dünya böyle bir düzen maalesef. Sistemi insani olarak da değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

"PETROL KANDAN DAHA DEĞERLİ GÖRÜLÜYOR"

Küresel sistemin önceliklerini eleştiren Faruk Erdem, "Yani bir şey söyleyeceğim, bir varil petrol için harcanan çaba, bir tane çocuk için harcanmıyor" sözleriyle acı tabloyu özetledi. Bu yoruma destek veren Mehmet Çelik ise, "Bir varil petrolün bir varil kandan çok daha değerli olduğu bir dünyadayız. Müslüman dünya olarak bu Filistin sınavından hepimiz kaldık açıkçası" şeklinde konuştu.

Dünyanın vicdan muhasebesini yapamadığını belirten Çelik, "İnsana dair olmadığı sürece bizim burada bir işimiz yok zaten" diyerek, yaşananların dini bir meseleden ziyade evrensel bir insanlık krizi olduğunu hatırlattı.