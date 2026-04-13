CANLI YAYIN

Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada, kentin en popüler mekanlarından Bebek Otel’in uyuşturucu, kumar ve fuhuş partilerinin merkezi haline geldiği belgelendi. Operasyon kapsamında tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonundan çıkan devasa arşiv ise tam anlamıyla şok yarattı. Gizli kamera sistemiyle kayıt altına alınan iş insanları, oyuncular ve ünlü simaların uyuşturucu kullandığı anlara dair görüntüler ile skandal yazışmalar dosyaya tek tek eklendi.

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu.

Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak - 2

TELEFON ARŞİVİ DİKKAT ÇEKTİ

Muzaffer Yıldırım'ın partilerde çekilen ünlülere ait görüntüleri tek tek arşivlediği skandalını SABAH duyurmuştu. Muzaffer Yıldırım'ın telefonun incelemesi tamamlandı. Telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı.

Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak - 3

DİKKAT ÇEKEN 'BARIŞ ARDUÇ' DETAYI…

Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi.Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.

Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak - 4

KUMAR MASASINDA ÜNLÜLER

Fotoğraflarda Muzaffer Yıldırım'ın özellikle kumar oynarken, kimisinin habersiz çekim olduğu kimisinin ise öz çekim yaparak arşive attığı görüldü. Kumar masalarında iş insanları ve ünlü isimlerin olması dikkat çekti.Bazı fotoğrafların 2017 tarihli olması Yıldırım'ın oteline gelen, kumar oynayan herkesin kayıt altına aldığı iddialarını destekledi. Oynanan kumarlara ilişkin not kağıtlarının da bulunduğu telefonda uyuşturucu madde içerikli fotoğraflarda yer aldı.

Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak - 5

"E.G. İSTANBUL'UN EN COOL KIZI BENCE…"

Sabah'ın haberine göre; Bir diğer dikkat çeken detay ise Muzaffer Yıldırım ve Clubhouse Bebek'in sahibi oyuncu ve iş insanı Menderes Utku arasında geçen WhatsApp yazışmaları oldu. Burada Yıldırım'ın açık açık kadın ayarladığı, otellere ve mekanlara gönderdiği tespit edildi.

Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak - 6

( Menderes Utku )

Konuşma içeriklerinde Yıldırım'ın ünlü bir oyuncunun mail adresini, telefon numarasını ve kız arkadaşının bilgilerini atarak, "E.G. İstanbul'un en cool kızı bence" dediği, Utku'nun cevap olarak ise "Hadi yarın gezdireyim. Telefonu var mı?" dediği ve Yıldırım'ın da "Göndereceğim, çocuk da öyle bizle basket oynadı" dediği görüldü.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın