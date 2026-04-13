Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada, kentin en popüler mekanlarından Bebek Otel’in uyuşturucu, kumar ve fuhuş partilerinin merkezi haline geldiği belgelendi. Operasyon kapsamında tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonundan çıkan devasa arşiv ise tam anlamıyla şok yarattı. Gizli kamera sistemiyle kayıt altına alınan iş insanları, oyuncular ve ünlü simaların uyuşturucu kullandığı anlara dair görüntüler ile skandal yazışmalar dosyaya tek tek eklendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu.
TELEFON ARŞİVİ DİKKAT ÇEKTİ
Muzaffer Yıldırım'ın partilerde çekilen ünlülere ait görüntüleri tek tek arşivlediği skandalını SABAH duyurmuştu. Muzaffer Yıldırım'ın telefonun incelemesi tamamlandı. Telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı.