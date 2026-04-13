Bebek Otel’de maskeler düştü! İş dünyası ve sanat camiası bu arşivle sarsılacak

DİKKAT ÇEKEN 'BARIŞ ARDUÇ' DETAYI… Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi.Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.

KUMAR MASASINDA ÜNLÜLER Fotoğraflarda Muzaffer Yıldırım'ın özellikle kumar oynarken, kimisinin habersiz çekim olduğu kimisinin ise öz çekim yaparak arşive attığı görüldü. Kumar masalarında iş insanları ve ünlü isimlerin olması dikkat çekti.Bazı fotoğrafların 2017 tarihli olması Yıldırım'ın oteline gelen, kumar oynayan herkesin kayıt altına aldığı iddialarını destekledi. Oynanan kumarlara ilişkin not kağıtlarının da bulunduğu telefonda uyuşturucu madde içerikli fotoğraflarda yer aldı.