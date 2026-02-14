Muzaffer Yıldırım’ın 550 bin mesajı geri getirildi! Ünlü isimlere ait bilgi ve belgeler var

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın iş adamlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı ortaya çıkmış, telefonunda ünlülere ait arşiv bulunduğu iddiaları üzerine Başsavcılık harekete geçmişti. Yıldırım'ın telefonundaki mesajların çözümlenmesi için bilişim uzmanlarının günler süren çalışmasıyla çözümlenen telefondan 550 bin mesaj geri getirildi aralarında ünlü isimlere ait bilgi ve belgelerin de olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmeciliğini ise Arif Altunbulak'ın yaptığı Bebek Otel ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekânı olan ClubHouse Bebek isimli mekâna da operasyon düzenlenmiş ve mekân işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.

Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri ClubHouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti.