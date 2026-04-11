İsrail'in savaş planı çöküyor mu? Dengeleri değiştirecek kritik gelişme

İsrail'in İran ve Lübnan üzerindeki planlarının beklenen sonucu vermediği bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya ‘ateşkes’ yönünde sert bir ültimatom verdiği iddia edildi. Bölgede gerilim tırmanırken, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına dair gelen haberler ise İsrail cephesinde büyük endişe yarattı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv’den bölgedeki dengeleri değiştirecek kritik gelişmeleri paylaştı.

Bölgedeki son durumu değerlendiren Emine Kavasoğlu, "Donald Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan ile bir an önce masaya oturup ateşkes imzalaması, İran ve Amerika arasındaki gerilimi daha fazla tırmandırmaması yönünde baskı yaptığına dair bilgiler var. Trump'ın bu talebi artık bir ricadan öte, bir ültimatom niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kavasoğlu, Trump'ın en yakın temsilcilerinin bölgeye gönderilmesinin "benim adıma konuşuyorlar" mesajı taşıdığını ve ateşkesin bir an önce sonuçlanmasının istendiğini vurguladı.

İRAN'IN DONDURULMUŞ VARLIKLARI VE İSRAİL'İN ENDİŞELERİ

Reuters'a dayandırılan iddiaları aktaran Emine Kavasoğlu, "Üst düzey bir İranlı yetkili; Amerika, Katar ve diğer yabancı bankalarda tutulan İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının kabul edildiğini iddia etti. Tahran bu gelişmeyi kalıcı bir barış anlaşması yolunda bir iyi niyet testi olarak görüyor; ancak İsrail, bu kaynakların serbest kalması durumunda İran'ın hızla toparlanacağı korkusuyla bir ateşkese hiç de sıcak bakmıyor" sözleriyle aktardı.

İSRAİL'İN 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ' PLANI SEKTEYE UĞRADI

İsrail'in sahadaki hedeflerine ulaşamadığına dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "İsrail'in planı başından beri bir hava saldırısı, ardından sokak ayaklanması ve rejim değişikliği üzerineydi; ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi. İsrail halen kendi güvenlik endişelerini taşıdığını iddia ederek savaşı sürdürmek istese de uluslararası kamuoyu ve ABD'den gelen baskılar bu planı zorlaştırıyor" açıklamasında bulundu.

SALDIRI MEKANİZMASINDA YENİ DÖNEM

Beyrut'a yönelik saldırılar için yeni bir koşulun gündeme geldiğini belirten Emine Kavasoğlu, "Bundan sonra Beyrut'a yönelik olası hava saldırıları için sadece askeri yetkililerin kararı yeterli olmayacak. Netanyahu'nun da dahil olduğu özel bir mekanizma oluşturulacak ve saldırılar ancak bu kişilerin onayıyla gerçekleşebilecek" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, özellikle Hizbullah'ın karargahı olarak görülen Dahiye bölgesindeki saldırıların durdurulmasının hedeflendiğini belirtti.

GÖZLER ABD'DE YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

Bölgedeki düğümün çözülüp çözülmeyeceğine dair kritik tarihi işaret eden Emine Kavasoğlu, "Lübnan ve İsrail arasında beklenen olası ateşkesin nihai sonucu, Salı günü ABD'de yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak" sözleriyle haberini noktaladı.