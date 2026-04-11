Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü: Sabotaj girişimlerine fırsat verilmemeli

Başkan Erdoğan iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını belirtti.

Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye'deki gelişmeler, Kafkaslar'daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.

Erdoğan, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini ifade etti.

Erdoğan İran'a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu. Macron, görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerden Ukrayna savaşına kadar birçok kritik başlığın ele alındığını söyledi.

Macron'un paylaşımında şu ifadelere yer verdi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile az önce bir görüşme gerçekleştirdim.



Öncelikle Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki durumu ele aldık; ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan'da uygulanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık.

Ayrıca Ukrayna'daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım.

Özellikle 4 Mayıs'ta Erivan'da düzenlenecek Avrupa siyasi topluluğu Zirvesi perspektifinde, Güney Kafkasya'da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa'nın desteğini yineledim.

Son olarak, diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık."