Çorbacıda makam kavgası! CHP'li isim bir anda kontrolden çıktı

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul'da gittiği bir çorbacıda hizmetten memnun kalmadığı gerekçesiyle tartışma çıkardı. Ataman yaka paşa dışarı çıkarıldı. Çorbacının Ekrem İmamoğlu'na yakın 'Kahriman' ailesine ait olduğu belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman İstanbul'da gittiği çorbacıda sunulan hizmeti beğenmeyince şikayet etti, tartışma çıkardı. Ataman, garsonlar ve çorbacının sahibi Ömer Kahriman tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Çorbacının İmamoğlu'na yakın müteahhitlerden Halis Kahriman'ın ailesine ait olduğu belirlendi.

Yanında CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olan ancak daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun baskısıyla çekilen Ali Gökmen de vardı. Nadir Ataman, sunulan hizmetten memnun kalmadığı gerekçesiyle garsonla tartışmaya başladı. Tartışmaya çorbacının sahibi Ömer Kahriman da müdahale etti.

"BEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYIM"

Nadir Ataman, garsona ve Kahriman'a 'Ben Belediye Başkan Yardımcısıyım' diyerek çıkıştı. Gerginlik artınca, Gökmen'le birlikte dışarı çıkarılan Ataman, güvenlik görevlisi olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından darp edildi.