Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. FIFA Başkanı Infantino'nun Başkan Erdoğan'a Dünya Kupası, isminin yazıldığı 26 numaralı "Erdoğan" forması ve futbol topu hediye ettiği görüldü.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
