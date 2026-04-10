Başkan Erdoğan Polis Teşkilatının 181. yıl dönümünde heyeti kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerimize en güçlü desteği sunmaya devam edileceğini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Canları pahasına görev yapan tüm polislerimizi bir kez daha teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki kriz gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye'nin güvenli liman olmasında polislerimizin büyük payı bulunuyor. Yeri geldiğinde sokak mandallarıyla yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe zamanında yaşandığı gibi köksüz vatan hainleri ile mücadele ettiniz. Kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum.

Kahraman polislerimizi şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızamıza kazıdıysak sizlerin bu emeğini çabasını asla unutmayacağız. Devlet olarak emniyet teşkilatının yanında olmaya sizlere en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz.

Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum.

Şunu hiçbir zaman unutmayın: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir. Bu aziz millet, İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu'nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi'yi nasıl unutmadıysa, 15 Temmuz gecesi hem milletimizin hem de devletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır.

Devlet olarak emniyet teşkilatının yanında olmaya sizlere en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Polis haftasını bir kez daha emniyet teşkilatı ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."