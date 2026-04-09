İstanbul'daki hain terör saldırısında gözaltı sayısı 16 oldu!

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin gelişme yaşandı. Yapılan titiz çalışmalar kapsamında yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında bugün 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.