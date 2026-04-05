Marmaris’te ‘rant’ köprüsü: Rüşvet skandalında kişiye özel atama oyunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 4 bin dolarlık rüşvetle suçüstü yakalanan mühendis soruşturmasında şoke eden ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Skandalın sadece nakit parayla sınırlı kalmadığı; "hülle" yöntemiyle gerçekleştirilen ballı atamalar için mevzuatın delindiği ve kişiye özel şartnamelerle bürokratik operasyonlar yapıldığı iddia edildi. İşte rüşvet ağından çıkan o kirli atama trafiğinin perde arkası...

Tutuklanan Başkan Yardımcısı Özgür Han'ın, eşi Gül Banu Han'ı 2011'de hülle yolluyla belediyede işe soktuğu ve kısa sürede yüksek mevkilere getirdiği belirlendi.

O dönem kadın itfaiye erlerinde en az 1.60 cm boy şartı arandığı ancak Han'ın boyu yetmediği için ölçümün belediye tarafından yapılacağı şartnameye ekletildi.

Şartnameye eklenen madde ile sahte belge düzenlenerek Han'ın itfaiye eri yapıldığı ortaya çıktı. Atandıktan sonra fiilen bir gün dahi görev yapmayan şanslı eş Gül Banu Han, doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

Ballı atamanın olduğu dönemde ise Marmaris Belediye Başkanı koltuğunda mevcut Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün dayısı Ali Acar'ın olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Ayrıca Özgür Han'ın, Marmaris Belediyesi Halk A.Ş.'den Yönetim Kurulu Üyesi olarak huzur hakkı aldığı, İnsan Kaynakları Müdürü olan eşi Banu Han'ın da Personel A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

