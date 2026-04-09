Şehit polisin mezarında duygulandıran plaket

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte, anma yapıldı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına giderek dua etti. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve beraberindeki şube müdürleri de şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Arıkan, çocuklarıyla da yakından ilgilendi.