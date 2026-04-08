Terör saldırısında polislere yönelik sözlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası görev yapan polislere yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında, olay yerinde bulunan bazı kişilerin Türk polisine yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandığının tespit edildiği, özellikle "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklindeki sözlerin kamu düzenini bozmaya elverişli bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkında TCK 301/2 kapsamında "Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" ve TCK 216/1 kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldığı, kimlik tespiti ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.