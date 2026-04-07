Türkiye'den Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırım için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 32. yıl dönümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, "Türkiye, insanlığa karşı suçlar ile ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve her türlü aşırıcı ideolojiye karşı mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.
Bakanlık paylaşımında, "Ruanda'da 1994 yılında yaşanan Tutsilere Yönelik Soykırımı, 32. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz.
Ruanda halkının acılarını paylaşıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye, insanlığa karşı suçlar ile ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve her türlü aşırıcı ideolojiye karşı mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.