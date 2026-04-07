Trump'ın son tehdidi alarma geçirdi! Tarafları masaya çekmek için son umut

ABD Başkanı Donald Trump İran için, "Bütün bir medeniyet bu gece ölecek, bir daha asla geri getirilmemek üzere. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" mesajını paylaştı. Son açıklamanın İsrail'deki yankılarını yorumlayan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'deki son durumu değerlendirdi.

İsrail ordusu, İran'ın stratejik demiryolu ağlarını ve köprülerini hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Tel Aviv yönetimi, ateşkes ihtimaline kapıları kapatırken gözler Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına çevrildi. Bölgede gerilim tırmanırken, İran ve Hizbullah'tan Tel Aviv'e misilleme yağmuru geldi, kent merkezinde 16 farklı nokta isabet aldı.

DEMİRYOLU AĞLARINA AĞIR DARBE



Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Emine Kavasoğlu, "İsrail, olası bir ateşkese sıcak bakmadığını her defasında dile getirmişti, sabah saatlerinde İran'a yönelik yayınladığı bildiriyle saldırıların sinyalini verdi" ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun İran halkına demiryollarından uzak durmaları yönünde yaptığı uyarının hemen ardından saldırıların başladığını belirten Kavasoğlu, "10 demiryolu bölgesi ve köprü vuruldu; Tebriz-Zencan yolundaki köprü ile Kaşan-Yahyabad yakınındaki demiryolu köprüsü İsrail tarafından hedef alındı" bilgisini paylaştı.



"SÜRE DOLUNCA İRAN ALEV ALACAK"



İsrail'in bir sonraki hedefinin İran'ın enerji altyapısı olduğunu dile getiren Kavasoğlu, "İsrail, İran'ın tüm enerji altyapısının veri tabanını çıkarmış durumda ve Trump'ın verdiği sürenin dolmasını bekliyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti. İsrailli askeri yetkililere dayandırılan bilgileri paylaşan Kavasoğlu, "Süre dolunca İran alev alacak, enerji tesisleri doğrudan hedef alınacak" şeklindeki kararlılığı Tel Aviv'den aktardı.



TEL AVİV VE NAHARİYA'DA SAVAŞ ALANI GÖRÜNTÜLERİ



İran ve Hizbullah'ın saldırılara sessiz kalmadığını belirten Emine Kavasoğlu, "Gece saat 01.00 sularında Tel Aviv merkezinde 16 nokta hedef alındı, kentte şiddetli patlamalar yaşandı" dedi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren 60'tan fazla füze saldırısının gerçekleştiğini ifade eden Kavasoğlu, "Nahariya bölgesi de hem İran hem de Hizbullah'tan gelen yoğun saldırılara maruz kaldı; İsrail'in kuzeyi ve güneyi adeta ateş hattında" ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geri adım atmayacağını vurgulayan Kavasoğlu, Netanyahu, "Bize düşmanlık eden herkesi, savaşın başında koyduğumuz hedefler doğrultusunda vurmaya kararlıyız" mesajını verdiğini hatırlattı. Savaşın gidişatına dair öngörüleri de paylaşan Kavasoğlu, "Amerika tarafı savaşın sona yaklaştığını söylese de İsrail henüz yolun yarısında olduklarını düşünüyor; bu savaşın 4 ila 6 hafta daha sürmesi bekleniyor" sözleriyle İsrail'in askeri takvimini kamuoyuna duyurdu.