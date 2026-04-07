Ekrem İmamoğlu hakkında yeniden hakaret soruşturması başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşma sırasında yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Nisan 2026 tarihinde görülen duruşmada gergin anlar yaşandı. Kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması olarak bilinen davanın duruşması sırasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ifadeler, yeni bir hukuki süreci beraberinde getirdi. İmamoğlu'nun, soruşturmada görevli yargı mensuplarını hedef alarak sarf ettiği,"...bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri tutanaklara geçti.

BAŞSAVCILIKTAN "RESEN" SORUŞTURMA KARARI

Söz konusu ifadelerin basın ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, yargı mensuplarına yönelik bu sözlerin "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

"YARGI MENSUPLARI HEDEF ALINDI"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan sözler nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."