Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: Bütün deliller kabak gibi ortada
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarsarken yeni bir gelişme yaşandı. Güran, davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, ailesi aracılığıyla mesaj gönderdi. Güran, 'Çıkan bütün deliller, katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.11.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 23:28