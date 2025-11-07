Viral Galeri Viral Liste Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: Bütün deliller kabak gibi ortada

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarsarken yeni bir gelişme yaşandı. Güran, davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, ailesi aracılığıyla mesaj gönderdi. Güran, 'Çıkan bütün deliller, katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.11.2025 23:24 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 23:28
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kararla ilgili Yargıtay aşaması beklenirken kardeşleri ve ailesi Erzurum Cezaevinde tutuklu olan Salim Güran'ın ziyaret etti.

Eski muhtar amca Salim Güran'ın mesajını kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı. "İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yalnız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."

