Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: Bütün deliller kabak gibi ortada

Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yalnız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."