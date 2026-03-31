Trump'tan şok tehdit! "Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı ve İran meselesi üzerinden kadim müttefikleri İngiltere ve Fransa’yı hedef alan zehir zemberek açıklamaları, dünya gündemine bomba gibi düştü. Transatlantik ilişkilerinde yaşanan bu derin çatlağı A Haber ekranlarında değerlendiren SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, ABD’nin Avrupa üzerindeki baskı stratejisini ve NATO’nun geleceğine dair kritik senaryoları analiz etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda müttefiklerine sert uyarılarda bulunarak, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan ve İran'ın etkisiz hale getirilmesine dahil olmayı reddeden Birleşik Krallık gibi tüm ülkelere bir önerim var. Birincisi, yakıtı Amerika'dan satın alın. İkincisi, geç kalmış olsanız da cesaretinizi toplayıp boğazın yakıtını kendiniz alın. Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek; tıpkı siz bizim yanımızda olmadığınızda olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ŞOK SÖZLER: KENDİ BAŞINIZA SAVAŞMAYI ÖĞRENMENİZ GEREKECEK

Trump'ın bu çıkışını yorumlayan Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, "Trump'ın açıklamaları transatlantik güvenliğini ilgilendiren çatlağın derinleştiğini gösteriyor. Avrupa'nın bu savaş içerisindeki konumlanması ABD'nin istediği noktada değil. Aksine hem Avrupa içerisinde ciddi bir farklılaşma hem de ABD ile Avrupa arasında senkronizasyon problemi ortaya çıkmış durumda." sözleriyle mevcut gerginliğe dikkat çekti.

FRANSA'YA AĞIR SUÇLAMA: "AMERİKA BUNU ASLA UNUTMAYACAK"

Trump'ın bir diğer hedefi ise Fransa oldu. Fransa'nın İsrail'e giden askeri uçaklara hava sahasını kapatmasını eleştiren Trump, "Fransa, İsrail'e giden uçakların hava sahasından geçmesine izin vermedi. İran konusunda hiçbir yardımda bulunmadı. Amerika bunu asla unutmayacak." tehdidinde bulundu. Bu durumu değerlendiren Yeşiltaş, "ABD şu anda maliyeti yayma politikası çerçevesinde Avrupa'yı köşeye sıkıştırmak istiyor. Ancak Avrupalıların güvenlik krizlerini çözme noktasında askeri kapasiteleri çok etkin sonuçlar üretebilecek durumda değil. Trump bu yaklaşımıyla Avrupa'yı maliyeti doğrudan üstlenmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.

ABD NATO'DAN VAZGEÇER Mİ?

Tartışmaların odağındaki NATO'nun geleceğine dair de önemli açıklamalarda bulunan Yeşiltaş, ABD'nin ittifaktan çekilme ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, "ABD'nin NATO'dan çekilmesi kendi oturduğu dalı kesmesi anlamına gelir. NATO, ABD için Rusya'yı takip edebilecek ve Afrika'yı denetleyebilecek çok önemli bir istihbarat paylaşım mekanizmasıdır. Bu yapıdan mahrum kalmak, ABD'nin askeri kredibilitesini büyük oranda tüketir." değerlendirmesinde bulundu. Yeşiltaş ayrıca, "NATO sadece konvansiyonel bir askeri örgüt değil; iklim değişikliğinden siber güvenliğe kadar çok aktif bir makine. Trump'ın bu çıkışları bir üslup ve politika yapma tarzı olsa da ABD stratejik topluluğu NATO'nun sağladığı en küçük avantaja bile ihtiyaç duyuyor." sözleriyle NATO'nun vazgeçilmezliğini vurguladı.

AVRUPA KENDİ SAVAŞINI VEREBİLECEK Mİ?

Avrupa'nın savunma kapasitesinin ABD baskısı karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, "Avrupa, ABD'nin güvenlik şemsiyesini zayıflatma hamlelerine karşı ekonomik bir cevap üretmeye çalışıyor. Ancak stratejik hedef olan Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek veya eski statüsüne döndürmek şu an için çok mümkün görünmüyor. Avrupalılar bu savaşın bir parçası olmayı pek arzu etmiyor." ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, yaklaşan Ankara zirvesinin bu konudaki temel tartışmalara ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi.

