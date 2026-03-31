Trump'tan şok tehdit! "Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerek"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda müttefiklerine sert uyarılarda bulunarak, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan ve İran'ın etkisiz hale getirilmesine dahil olmayı reddeden Birleşik Krallık gibi tüm ülkelere bir önerim var. Birincisi, yakıtı Amerika'dan satın alın. İkincisi, geç kalmış olsanız da cesaretinizi toplayıp boğazın yakıtını kendiniz alın. Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek; tıpkı siz bizim yanımızda olmadığınızda olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu çıkışını yorumlayan Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, "Trump'ın açıklamaları transatlantik güvenliğini ilgilendiren çatlağın derinleştiğini gösteriyor. Avrupa'nın bu savaş içerisindeki konumlanması ABD'nin istediği noktada değil. Aksine hem Avrupa içerisinde ciddi bir farklılaşma hem de ABD ile Avrupa arasında senkronizasyon problemi ortaya çıkmış durumda." sözleriyle mevcut gerginliğe dikkat çekti.



FRANSA'YA AĞIR SUÇLAMA: "AMERİKA BUNU ASLA UNUTMAYACAK"



Trump'ın bir diğer hedefi ise Fransa oldu. Fransa'nın İsrail'e giden askeri uçaklara hava sahasını kapatmasını eleştiren Trump, "Fransa, İsrail'e giden uçakların hava sahasından geçmesine izin vermedi. İran konusunda hiçbir yardımda bulunmadı. Amerika bunu asla unutmayacak." tehdidinde bulundu. Bu durumu değerlendiren Yeşiltaş, "ABD şu anda maliyeti yayma politikası çerçevesinde Avrupa'yı köşeye sıkıştırmak istiyor. Ancak Avrupalıların güvenlik krizlerini çözme noktasında askeri kapasiteleri çok etkin sonuçlar üretebilecek durumda değil. Trump bu yaklaşımıyla Avrupa'yı maliyeti doğrudan üstlenmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.