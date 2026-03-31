Kritik temas: MİT Başkanı Hamas heyetiyle görüştü! Başkan Erdoğan'a teşekkür

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 21:59 Son Güncelleme: 31 Mart 2026 22:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani kriz, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasının ele alındığı görüşmede Hamas heyeti çabaları için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.