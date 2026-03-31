Kritik temas: MİT Başkanı Hamas heyetiyle görüştü! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani kriz, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasının ele alındığı görüşmede Hamas heyeti çabaları için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
GÜNDEM GAZZE VE BARI ŞERİA VE MESCİD-İ AKSA
Yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinildi. Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.
İsrail'in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.