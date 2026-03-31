Külliye'de Filistin zirvesi: Başkan Erdoğan Devlet Başkan Yardımcısı eş-Şeyh'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüşmede Filistin'e destek yinelendi ve kalıcı barış çabaları ele alındı.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
FİLİSTİN'E DESTEK VE KALICI BARIŞ VURGUSU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bu kritik buluşma, Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği önemin altını çizerken, aynı zamanda uluslararası kamuoyu ve özellikle de İsrail için güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.
Görüşmede Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek yinelenirken insani krizin yaşandığı Gazze için de kalıcı barış çabaları ele alındı.