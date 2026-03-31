Bakan Gürlek savcı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının 11'inci yıl dönümünde andı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıl önce görevi başında hain terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümünün 11. yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit oluşunun 11. yılında anma mesajı yayımladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından savcı Kiraz'ın hayatını anlatan bir video paylaşırken görevi başında şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarını unutmadı.
"KİRAZ'IN DİK DURUŞU ADALET TEŞKİLATIMIZIN ORTAK VİCDANINDA YAŞAMAKTADIR"
Gürlek'in merhum Kiraz için yayımladığı anma mesajında şu ifadeler yer aldı:
"O gün, kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz ile demokratik hukuk devletimizin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatımız hedef alındı. Adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarımız ise teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdü. Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz'ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere; adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.