Antalya'da küresel buluşma: 8 Etnospor Forumu başlıyor
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Forumu, 3-5 Nisan 2026’da Antalya’da gerçekleştirilecek. “Geleneksel Sporların İhyası” temasıyla düzenlenen forum, geleneksel sporların korunması ve küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Etkinliğe 15’ten fazla bakan, 100’ü aşkın üst düzey yetkili, akademisyenler ve sporcular katılacak.
Gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri etrafında insanlığa ve kültürlere katkı sağlamayı hedefleyen organizasyon, bu yıl geleneksel sporların zirvesi niteliğindeki "Ethnosports 2027" vizyonunu şekillendirmek üzere toplanıyor.
15'TEN FAZLA BAKAN VE YÜZLERCE ÜST DÜZEY KATILIMCI ANTALYA'DA BULUŞUYOR
Geleneksel sporları küresel sahnede hak ettiği noktaya taşımayı hedefleyen 8. Etnospor Forumu, bu yıl rekor bir katılıma Antalya'da ev sahipliği yapıyor. Aralarında 15'in üzerinde spor ve kültür bakanının yer aldığı 100'ü aşkın üst düzey devlet yetkilisi, uluslararası delegasyonlar, Dünya Etnospor Birliği'ne üye federasyonların temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor icra eden sporcular Antalya'da bir araya geliyor.
ANA GÜNDEM: GELENEKSEL SPORLARIN ZİRVESİ "ETHNOSPORTS 2027"
Forumun ana odak noktasını, dünyanın dört bir yanından geleneksel spor icra eden sporcuların tek bir platformda yarışacağı dev global spor etkinliği olan "Ethnosports 2027" oluşturuyor. Bu vizyon projesi, geleneksel sporlar ve oyunların uluslararası standartlarda kurumsallaşarak küresel bir marka haline gelmesini hedefliyor. "Ethnosports 2027"nin hazırlık aşamasından uygulama stratejilerine kadar tüm operasyonel süreçleri forum boyunca detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.
FORUM PROGRAMINDA NELER VAR?
Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek iki günlük yoğun programda öne çıkan başlıklar şu şekilde:
• 4 Nisan Cumartesi: Etkinlik, çoklu spor organizasyonlarının küresel etkisini ele alan uzman açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın başkanlığında, bakanların katılımıyla "Geleneksel Sporlar Küresel Sahnede" başlıklı Üst Düzey Bakanlar Paneli gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise Ethnosports 2027 vizyonu kapsamında eş zamanlı olarak "Organizasyon ve Yönetişim", "Spor ve Rekabet Sistemi" ile "Pazarlama ve İletişim" konularında üç ayrı paralel oturum düzenlenecek. İlk gün, Dünya Etnospor Birliği üyelerinin toplantısı ve ardından düzenlenecek Gala Yemeği ile son bulacak.
• 5 Nisan Pazar: İkinci gün, İletişim Paneli'nin ardından etkinliklerin en önemli çıktılarından biri olan "Küresel Gelenek Çağrısı" başlığıyla Ethnosports 2027 Forum Bildirgesi'nin tüm dünyaya ilan edilmesiyle devam edecek. Program, geleneksel sporlara katkı sağlayan kişi ve kurumların liderlik, uluslararası sponsorluk, akademik katkı, genç ve yetişkin sporcular gibi 7 ayrı kategoride onurlandırılacağı Geleneksel Sporlar Ödül Töreni ile taçlandırılacak. Forum, kapanış konuşmaları ve katılımcılara yönelik düzenlenecek Antalya şehir turu ile sona erecek.
DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ
HAKKINDA
Dünya Etnospor, geleneksel spor ve oyunların bilinirliğinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2017 yılında kurulan Dünya Etnospor'un merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum, bu faaliyetleri bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Dünya genelindeki geleneksel sporların tek bir kurumsal çatı altında toplaması, üye federasyonlar arasında birliğin sağlanması, etnosporlar alanında sportif, sosyal ve kültürel çalışmaların düzenlenmesi, yaygınlaştırılması ve tüm bunların gelecek kuşaklara aktarılması Dünya Etnospor'un önceliklerindendir.
ETHNOSPORTS 2027
Bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla 8'incisini gerçekleştirelecek Etnospor Forumu, kadim kültürlerin mirasını modern dünya ile buluşturma yolunda stratejik bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Forumumuzun temel odak noktasını teşkil eden Etnosports 2027, geleneksel spor ve oyunların yalnızca yaşatılmasını değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda kurumsallaşarak küresel bir marka haline gelmesini hedefleyen kapsamlı bir vizyon projesidir. Ethnosports 2027, farklı coğrafyaların özgün kültürel dokularını, sporun birleştirici gücüyle aynı çatı altında toplayacak geniş katılımlı bir organizasyon olarak planlanmaktadır. Bu etkinlik, sunacağı yüksek standartlar ve kapsayıcı yapısıyla adeta geleneksel sporların olimpiyatı niteliğinde bir kimliğe bürünecektir. Geleneksel oyunların dünya çapında görünürlüğünü en üst seviyeye taşıyacak olan bu süreç, aynı zamanda kültürel diplomasinin de en güçlü araçlarından biri olacaktır. Bu doğrultuda, Ethnosports 2027'nin hazırlık aşamasından uygulama stratejilerine kadar tüm operasyonel süreçleri bu forum bünyesinde ele alınacaktır. Forumun en temel çıktılarından biri, paydaşların kendi uzmanlık sahalarında bu vizyona entegre olması ve stratejik katkı sunmasıdır. Ortak akıl ve iş birliğiyle inşa edeceğimiz bu yol haritası, geleneksel sporlarımızın uluslararası arenadaki geleceğini tayin edecektir.