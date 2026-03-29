⚠️ Şener Üşümezsoy’dan kritik uyarı: “Simav fayı stresini bitirmedi”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada Simav fayının henüz enerjisini boşaltmadığını belirterek, “6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli var” uyarısında bulundu. Bölgedeki “piyano tuşu” hareketliliği ise riskin parçalı şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Kütahya ve çevresinde deprem riski yeniden gündemde. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle Simav fayına dikkat çekerek, bölgede henüz tamamlanmamış bir gerilim olduğunu vurguladı.



🔥KRİTİK UYARI

Uzman isme göre geçmişte yaşanan depremler bu hattaki enerjiyi tamamen boşaltmadı. Bu durum, orta-şiddetli ama yıkıcı olabilecek yeni bir deprem ihtimalini canlı tutuyor. Özellikle Simav, Sındırgı ve Gediz hattı için yapılan bu uyarı, bölgedeki milyonlarca vatandaş açısından kritik önem taşıyor.

📍 SİMAV FAYI NEDEN TEHLİKELİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının aktif yapısını koruduğunu açıkça ifade etti:

"Stres henüz bitmedi, 6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli var."

Bu açıklama, fay hattında enerji birikiminin devam ettiğini ve kırılmanın henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Özellikle fayın tek parça halinde kırılması senaryosu, riskin büyüklüğünü artırıyor.



🎹 "PİYANO TUŞU" HAREKETLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Üşümezsoy, Kütahya'daki deprem hareketlerini dikkat çekici bir benzetmeyle anlattı:

Faylar tek parça değil, parçalı yapıdan oluşuyor

Her bir parça bağımsız hareket edebiliyor

Bu durum küçük ama sık depremler üretir

Bu modele "piyano tuşu" denmesinin nedeni, her tuşun ayrı ayrı basılması gibi fayların da bağımsız kırılmasıdır.

👉 Sonuç: Büyük tek bir deprem yerine, çok sayıda küçük ve orta ölçekli sarsıntı görülebilir.

📊 RİSKİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER

Üşümezsoy'un değerlendirmelerine göre risk dağılımı net:

🔴 Yüksek risk: Simav – Sındırgı – Gediz hattı

🟡 Orta risk: Emet – Yeşildere (deprem fırtınası bölgesi)

🟢 Daha düşük risk: Kütahya merkez

Bu ayrım, fayların yapısı ve geçmiş deprem üretim kapasitesine göre yapılıyor.

🌊 DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Emet ve Yeşildere bölgesinde görülen sık sarsıntılar için şu ifade kullanıldı:

"Deprem fırtınası"

Bu kavram:

Kısa sürede çok sayıda küçük deprem olması Enerjinin parça parça boşalması Büyük deprem ihtimalinin görece azalması

anlamına geliyor. Ayrıca bölgede bulunan sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkileyebileceği de belirtiliyor.

📉 2011 SİMAV DEPREMİ NEDEN YETERLİ OLMADI?

Üşümezsoy, geçmiş depremin riski tamamen ortadan kaldırmadığını şu sözlerle ifade etti:

"5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi."

Yaklaşık 25-30 kilometrelik fay segmentinin tamamı kırılmadığı için, gerilim birikimi devam ediyor.

🧭 TARİHSEL VERİ: 1970 GEDİZ DEPREMİ

📅 Tarih: 28 Mart 1970

📏 Büyüklük: 7.2

⚰️ Can kaybı: 1.086

🤕 Yaralı: 1.260

🏚️ Sonuç: İlçe merkezi taşındı

Bu veri, bölgenin yüksek deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor.

🧠 UZMAN YORUMU VE KRİTİK ÇIKARIM

Verilere göre:

Bölgedeki faylar tamamen susmuş değil

Enerji parçalı ve düzensiz şekilde boşalıyor

En kritik senaryo: Simav fayının tek parça kırılması

👉 Bu durumda 6.5 büyüklüğünde bir deprem ihtimali masada kalmaya devam ediyor.

❗ VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

🏠 Bina dayanıklılığını kontrol ettirin

📦 Deprem çantası hazırlayın

📱 AFAD ve yerel uyarı sistemlerini takip edin

🧭 Toplanma alanlarını önceden öğrenin

❓ GEDİZ'DEN SİMAV'A DEPREM ANALİZİ: HANGİ FAYLAR TEK PARÇA KIRILABİLİR?

Simav'da büyük deprem bekleniyor mu?

➡️ Uzmanlara göre potansiyel var ancak kesin tarih verilemez.

"Piyano tuşu" hareketi tehlikeyi azaltır mı?

➡️ Büyük deprem riskini azaltabilir ancak tamamen ortadan kaldırmaz.

Kütahya merkez güvenli mi?

➡️ Görece daha düşük riskli ancak tamamen risksiz değil.