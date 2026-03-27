Bakan Kurum'dan BM'de COP31 mesajı: Daha adil bir dünya için çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, BM Genel Kurulu'nda BM Üye Devletlere COP31 Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Kurum, "İş birliğini güçlendirmek zorundayız. Döngüsel ekonomiyi güçlendireceğiz. Daha adil bir dünya için çalışacağız." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları...

"COP31 vizyonumuzun temeli de daha adil bir dünya için somut adımlar üretmektir. Bu çevresel bir mesele değildir, insanlığın geleceğidir. Kuraklığın yıllık maliyeti 300 milyar doların üzerinde. Dünya nüfusunun yarısı en az 1 ay su kıtlığı yaşamakta.

"BİR COP BAŞKANLIĞI ÜSTLENMEK İSTİYORUZ"

Bugün iklime uyum için harcadığımız bir dolar yaşadığımız herhangi bir afette harcayacağımız 10 dolardan bizi kurtarıyor. COP31 sürecine hazırlanıyoruz. BM'deki çalışma arkadaşlarımız, önceki COP başkanları ile görüşerek bir COP başkanlığı üstlenmek istiyoruz.

Çözüm odaklı diplomasiyle hem sahada hem masadayız. Diyalogla insanlığın bize olan güvenini yeniden kazanacağız. Eğri oturup doğru konuşalım. Dünya daha fazla söz söylemeyin, sonuç üretin diyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek zorundayız. COP31 başkanlığı olarak bu konuda somut adımlar atacağız. Finansman yoksa dönüşüm olmaz.

"FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIZ"

Saygı değer Emine Erdoğan'ın çabalarıyla elde edilen kazanımları tüm dünya ile paylaşacağız. Bugün enerjiye ulaşımı olmayan 730 milyon için çalışacağız. Büyük bir deprem yaşadık. 2 yılda dünyaya örnek olacak 11 şehrimizi ayağa kaldırdık. 500 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İklim dirençli şehirlerin sayısını artıracağız. Gençlerimizi iklim krizi ile mücadelenin merkezine yerleştireceğiz. Farkındalığı artıracağız.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

COP31 başkanlığı bu güveni inşa etmeye taliptir, kararlıdır. İklim değişikliği ile mücadele etmek çok değerlidir. COP30'den COP31'e taşınan deneyimlerin üzerinde çalışıyoruz. Şuanda Antalya deklerasyonunun hazırlığı içindeyiz. 11-12 Kasım tarilerinde yapılacak liderler toplantısında bir araya geleceğiz.

İş birliğini güçlendirmek zorundayız. Döngüsel ekonomiyi güçlendireceğiz. Daha adil bir dünya için çalışacağız."