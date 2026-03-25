MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan karalama iddialarına tepki: “Yasal süreç başlatılacak”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu, TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatı Namık Öztürk ve gazeteci Müyesser Yıldız tarafından ortaya atılan "kurgu ve kumpas" iddialarına çok sert tepki gösterdi. Şahsına yönelik "fotoğraf sızdırdığı" ve "Cumhurbaşkanı'nı yanılttığı" yönündeki çirkin iftiraları tek tek deşifre eden Afyoncu, bu yalanların arkasındaki FETÖ parmağına ve kara propagandaya dikkat çekti.

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu, TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatlarından Namık Öztürk'ün duruşmada kendisine yönelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Gazeteci Müyesser Yıldız, kendi internet sitesinde 23 Mart 2026'da yayınladığı yazısında TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatlarından Namık Öztürk'ün duruşmada Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun yaşananlara ilişkin fotoğraf ve video çektirip bu kayıtları basına servis ettiği, Cumhurbaşkanı'na "Bu kılıçlar size çekiliyor" dediği, bunun rektörlüğünün devamı için kurguladığını beyan ettiği yolunda iddiada bulunmuş ve diğer bazı haber siteleri de bu iddiayı iktibas etmişlerdir. Müyesser Yıldız'ın Namık Öztürk'e dayanarak ileri sürdüğü iddiaların tamamı yalandır. Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"MÜYESSER YILDIZ DA BU YALAN VE KARALAMA FAALİYETİNE İŞTİRAK ETMİŞTİR"

Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Afyoncu, "Avukat Namık Öztürk'ün dava ile ilgili belgelerde ve duruşma zaptında böyle bir beyanına rastlanmaması bir tarafa, bu gerçek dışı iddiaları nakleden Müyesser Yıldız'ın Namık Öztürk'ün mahkemeye hitaben hakkımda asılsız suçlamalarda bulunurken "Doğru, yanlış" şeklinde sözler kullandığını yazması, yani iddialarında bilgi sahibi olmamaktan doğan bir kararsızlık ifadesinin bulunduğunu açıkça ifade etmesi de, Öztürk'ün söylediklerinin yalan ve iftira olduğunun kanıtıdır. Dolayısı ile, Müyesser Yıldız da bu yalan ve karalama faaliyetine iştirak etmiştir. Suç teşkil eden beyanların sahipleri ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak ve hukukumu korumak için yasal yollara başvuracağım" dedi.

"ATATÜRKÇÜ GEÇİNEN VE FETÖ İLE MÜCADELE ETTİĞİNİ İDDİA EDEN KİŞİLER DE BU YALANLARA ALET OLMAKTADIR"

FETÖ'cülerin yalanlara ve karalama kampanyalarına devam ettiğini ifade eden Afyoncu, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün yıllar boyu devam eden tahribatına uğramış olan askeri eğitim kurumları ayağa kaldırılmış ve darbenin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesi, TSK'ya bugüne kadar 62 bin subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirmiştir. Bu gelişmeleri hazmedemeyen hain FETÖ mensupları yalanlarına, iftiralarına, karalama kampanyalarına ve kara propagandalarına devam etmekte, Atatürkçü geçinen ve FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bazı kişiler ile çevreler de bu yalanlara alet olmaktadır. Atılan iftiralar beni Türk Milleti'ne ve devletine hizmet yolundan geri döndürmeyecek, Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Türk devletine bağlı, demokrasinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde nitelikli subaylar ile astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir."