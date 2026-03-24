Başkan Erdoğan'dan trafik denetimlerine ilişkin mesaj: Mağduriyetlere yol açmamalı

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada son dönemde sık sık gündeme gelen APP plakalar ve savaş nedneiyle dalgalanan petrol fiyatlarına ilişkin de mesajlar verdi. Erdoğan plakalara dair "Uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan, çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." mesajını verirken petrol fiyatları için de "Bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi farklı tedbirleri gündeme alıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZA TALİMAT VERDİK"

Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan, çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık.

PETROL FİYATLARINI TAKİP EDİYORUZ

İran'daki savaşın piyasalarda sebep olduğu dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarını aniden yükselten küresel şokun Türkiye ekonomisine de yansımaları olmaktadır. Bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi farklı tedbirleri gündeme alıyoruz.