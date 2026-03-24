Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Savaş, ekonomi ve terör

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN HUKUKİ YOL HARİTASI İç gündemin en önemli başlığı ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan nihai raporun Kabine'ye sunulması bekleniyor. Bu rapor doğrultusunda, toplumsal uzlaşıyı güçlendirecek ve terörü tamamen bitirmeyi hedefleyen yeni hukuki düzenlemelerin takvimi de netlik kazanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİSİ Bayram tatilinin ardından devletin zirvesinde hareketlilik artıyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, "Aslında Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu hafta Ankara'da yoğun bir mesai bekliyor" ifadelerini kullandı. Programın detaylarını paylaşan Fidanverdi, "Başkan Erdoğan ilk olarak kabineyi toplayacak bugün itibarıyla. Beraberinde çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşması bekleniyor. Perşembe gününe baktığımızda ise orada da AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla bir araya geleceğini özellikle ifade etmiş olalım" sözleriyle haftalık takvimi aktardı.

KABİNE TOPLANTISINDA MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR İki haftalık bir aranın ardından toplanacak olan Kabine'de, bölgesel ve küresel güvenliği sarsan son gelişmeler en ince ayrıntısına kadar irdelenecek. Arzu Fidanverdi, "İki haftalık aranın ardından toplanacak kabinede neler konuşulacak, hangi konu başlıkları ele alınacak? Hemen detaylandıracak olursak; özellikle toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelerin detaylı bir şekilde görüşüleceğini ifade edelim" şeklinde konuştu.