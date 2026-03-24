Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Savaş, ekonomi ve terör

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki haftalık aranın ardından toplandı. Orta Doğu’daki savaşın Türkiye’ye etkileri en kritik gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bölgeyi ateş çemberine alan İsrail-İran gerilimi ve Türkiye'nin güvenlik stratejilerini ele almak üzere bugün toplanıyor. ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan savaşın ekonomik etkilerinden, sınır ötesi güvenlik tedbirlerine kadar pek çok hayati konu Başkan Erdoğan liderliğinde değerlendirilecek.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ KABİNE GÜNDEMİNDE!

Toplantıda ayrıca, iç siyasette merakla beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecine dair hukuki yol haritası da netleşecek.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ VE HAVA SAVUNMA TEDBİRLERİ

Kabine toplantısının öncelikli maddesi, bölgeyi sarsan savaşın yayılma hızı ve Türkiye'ye yönelik yansımaları olacak. Özellikle İran'dan Türkiye hava sahasına yönelen ve NATO unsurları tarafından imha edilen balistik füzeler, güvenlik bürokrasisinin en önemli başlığı durumunda. Olası tehditlere karşı Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin tahkim edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik ek adımlar masaya yatırılacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI VE ENERJİ PİYASALARI

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte tırmanışa geçen petrol fiyatları, ekonominin ana gündemini oluşturuyor. Savaşın küresel tedarik zinciri ve enerji maliyetleri üzerindeki etkisi detaylıca analiz edilecek. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın iç piyasadaki enflasyon üzerindeki baskısını kırmak ve fiyat istikrarını korumak adına alınabilecek ilave ekonomik önlemler Kabine üyelerince değerlendirilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN HUKUKİ YOL HARİTASI

İç gündemin en önemli başlığı ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan nihai raporun Kabine'ye sunulması bekleniyor. Bu rapor doğrultusunda, toplumsal uzlaşıyı güçlendirecek ve terörü tamamen bitirmeyi hedefleyen yeni hukuki düzenlemelerin takvimi de netlik kazanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİSİ

Bayram tatilinin ardından devletin zirvesinde hareketlilik artıyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, "Aslında Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu hafta Ankara'da yoğun bir mesai bekliyor" ifadelerini kullandı.

Programın detaylarını paylaşan Fidanverdi, "Başkan Erdoğan ilk olarak kabineyi toplayacak bugün itibarıyla. Beraberinde çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşması bekleniyor. Perşembe gününe baktığımızda ise orada da AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla bir araya geleceğini özellikle ifade etmiş olalım" sözleriyle haftalık takvimi aktardı.

KABİNE TOPLANTISINDA MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

İki haftalık bir aranın ardından toplanacak olan Kabine'de, bölgesel ve küresel güvenliği sarsan son gelişmeler en ince ayrıntısına kadar irdelenecek. Arzu Fidanverdi, "İki haftalık aranın ardından toplanacak kabinede neler konuşulacak, hangi konu başlıkları ele alınacak? Hemen detaylandıracak olursak; özellikle toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelerin detaylı bir şekilde görüşüleceğini ifade edelim" şeklinde konuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ RİSKİ VE BÖLGESEL DENGE

Orta Doğu'da suların durulmadığı bir dönemde, Türkiye'nin bölgedeki barışçıl ve arabulucu rolü Kabine'nin odak noktası olmaya devam ediyor. Fidanverdi, "Elbette savaşın yayılım hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırıları da kabinede detaylı bir şekilde ele alınacak" sözleriyle, savaşın geniş bir alana yayılma riskine karşı alınacak önlemlerin ve stratejik değerlendirmelerin toplantının ana gündemini oluşturacağını ifade etti.

