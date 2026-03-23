Belediyeler kuruş kuruş hesap verecek! Bu giderlere fren

Hızlanan yerel yönetimler reformu çalışmaları ile personel giderlerine fren gelecek. Öncelik personelin kendi görevleri olacak ve primler kaynaktan kesilecek. Düzenleme ile imar uygulamalarına katı kurallar getirilmesi ve borçların tasfiye edilmesi de hedefleniyor.

AK Parti kendi görevleri dışında her şeyi yapmaya başlayan belediyelere çeki düzen vermek için başlattığı reform çalışmasını hızlandırdı. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınması amaçlanan yerel yönetimler reform paketinde yer alması planlanan düzenlemelerden bazıları şöyle:

BELEDİYELER BORÇ BİRİKTİRMEYECEK

Bütçede, yüzde 30-40'ı geçmemesi gereken belediye personel giderleri yüzde 60'ı bulmuş durumda. Personel giderleri yüzde 40'ı aşan belediyelerle ilgili önlem alınacak. Bu oranı aşan belediyeler belli yaptırımlarla karşılaşacak. SGK primleri ise kaynakta kesilecek. Böylece belediyeler borç biriktiremeyecek.

BAŞKAN VE YÖNETİCİ HARCAMALARI

Hem belediye başkanları hem de belediye şirket yöneticilerinin harcamalarına sıkı denetim getirilecek. Kamu kaynaklarını çarçur etmelerine izin verilmeyecek. Belediyeler, yaptıkları harcamaların hesabını verecek. Bunun için belediyeler belli periyotlarla faaliyetlerini internet ortamında paylaşmak zorunda olacak. Başlayan, biten yatırımlar, paraların nerelere ve nasıl kullanıldığını vatandaş yakından takip edebilecek.

ŞEHRİN DOKUSU KORUNACAK

İmar düzenlemelerinin en baştan sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. Daha sonraki imar değişiklikleri 'şehrin dinamiklerine dayalı istisnai işlemler haline getirilecek. Böylece imar rantlarına son verilirken şehrin dokusu da korunmuş olacak.

RASTGELE PROJELERE FREN

Ön hazırlığı hem teknik ve idari hem de ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilecek. Belediyelerin milyarlarca liralık kaynağının boşa gitmesine engel olunacak.

BORÇLAR ÖDENECEK

Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanarak mevcut borç yüklerinin tasfiyesi için orta-uzun vadeli bir program oluşturulacak.

HİZMET ÖNCELİKLENDİRMESİ

Belediyelerin, kurumsal ve mali kaynaklarını ekonomik, etkin ve verimli kullanabilmesi için hizmet önceliklendirmesi yapması sağlanacak. Öncelik kendi işlerini yapmaları olacak.

GELİR-GİDER DENGESİ

Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesi amacıyla belediyeler ve bağlı idarelerin öz gelirlerinin giderlerini karşılama oranına sıkı takip getirilecek.

