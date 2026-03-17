"Eşiniz dik durmadı, siz gelin!" Özgür Özel'den belediye başkanının eşine şok telefon

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşini arayarak siyasi teklifte bulunduğunu söyledi. AK Parti’ye geçiş serüvenine ışık tutan Budak, “Bu toplumumuzca hoş karşılanır mı? Halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, sessizliğini bozarak çok konuşulacak iddialarda bulundu. AK Parti rozetini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Budak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa sürecinde eşini arayarak siyasi teklifte bulunduğunu belirtti. ÖZGÜR ÖZEL'DEN BELEDİYE BAŞKANININ EŞİNE ŞOK TELEFON "EŞİME MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF EDİLDİ" İstifa sürecine dair çarpıcı bir detayı paylaşan Budak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in eşimi arayıp 'Eşiniz dik durmadı. Siz gelin, ben sizi sonraki dönem milletvekili adayı yapayım' demesi toplumumuzca hoş karşılanır mı? Bunu halkımızın vicdanına bırakıyorum" dedi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI, MORALİM BOZULDU" 31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerden ve genel merkezden destek sözü aldığını ancak hiçbir karşılık bulamadığını vurgulayan Budak, "Göle'nin ağır kış şartlarını anlattık, araç ve yakıt desteği sözü aldık. Ancak Genel Muhasip Özgür Karabat, 'Ben söz vermedim' deyince büyük bir moral bozukluğu yaşadım. İstifamı geri çekmem karşılığında vaatlerde bulundular ama kabul etmedim" ifadelerini kullandı.