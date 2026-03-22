Katar’da helikopter faciası: 3 şehidimiz var | MSB'den kritik açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın Katar'da şehit düşen 3 kahraman için açıklaması şöyle;

Savunma Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada, helikopterin "rutin görev" sırasında teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

Kazada bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN personeli iki teknisyen şehit oldu.

Katar'ın karasularında meydana gelen bir helikopter kazasında 7 kişi şehit düştü. Katar İçişleri Bakanlığı, kayıp olan son kişiyi bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kahraman silah arkadaşımız ile Aselsan'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır.

"Sizi Toprağa Değil Yüreğimize Gömdük… 'VATAN SİZE MİNNETTARDIR.'

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için başsağlığı diledi.



Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN'da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, acı haberin geldiği Katar'daki helikopter kazasına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Türk milletine baş sağlığı dileyen Duran, şu ifadelere yer verdi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde Körfez'den yürekleri yakan bir haber geldi. Katar'da, Türk ve Katarlı personelin ortak eğitim faaliyeti sırasında bir askeri helikopter teknik arıza nedeniyle denize düştü. Kahreden kazada 1'i asker, 2'si ASELSAN teknisyeni olmak üzere 3 Türk vatandaşı şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, acı olaya ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, acı haberin detaylarını canlı yayında aktardı.

BAKANLIK'TAN ACI OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) kazaya ilişkin beklenen açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirterek, kazanın bu kapsamdaki bir eğitim uçuşu sırasında yaşandığını vurguladı. Açıklamanın devamında Bakanlık, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama kurtarma faaliyetleri ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naşına ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

1 ASKER, 2 TEKNİSYEN ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetler personeli ile birlikte 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeninin de şehit olduğu bilgisini paylaştı. Böylece acı kazada şehit olan Türk vatandaşı sayısının 3 olduğu kesinleşti.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, kaza kırımın kesin nedeninin Katarlı makamlarca yapılacak olan detaylı incelemeler sonucunda netleşeceğini aktardı. MSB, yayımladığı taziye mesajında, "Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne, ASELSAN'a ve Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz" sözleriyle acıyı paylaştı.

Kuşkapan, kaza kırımın kesin nedeninin Katarlı makamlarca yapılacak olan detaylı incelemeler sonucunda netleşeceğini aktardı.