Türkiye - İran sınırında neler yaşanıyor? A Haber bölgeden aktardı

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi, Türkiye-İran sınırındaki hareketliliği de derinden etkiledi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kapıköy Gümrük Kapısı'nda rutin ticari geçişler sorunsuz bir şekilde devam ederken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Savaş ve çatışma ortamı, bölge ekonomisinin can damarı olan İranlı turist sayısını adeta vurdu. Geçtiğimiz yıllarda Nevruz döneminde yüzde 90'ları bulan otel doluluk oranları, bu yıl yaşanan krizin gölgesinde yüzde 20'lere kadar çakıldı. Sınır hattındaki son durumu ve bölge esnafının endişelerini anbean takip eden A Haber Muhabiri Nazlı Timur, bölgedeki sıcak gelişmeleri sahadan aktardı.

Türkiye-İran sınır hattında bayramın ikinci gününde de nöbetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Kapıda herhangi bir olağanüstü bir durum yok, vatandaşlar rutin geçişlerini sürdürüyor. Günübirlik yolcu geçişleri iki ülke tarafından tamamen durdurulmuştu, ticari yük taşımacılığı ise yine sorunsuz bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SINIRDA RUTİN GEÇİŞLER SÜRÜYOR, GÜVENLİK HAD SAFHADA

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin had safhada olduğuna dikkat çeken Timur, "Sınır hattında güvenlik önlemleriyle en üst seviyeye çıkarılmış durumda. 7/24 esasıyla birlikte Türkiye-İran sınır hattı gözetim altında tutuluyor. Gümrük memurları, gerek jandarma bölgede hem karadan hem havadan denetimlerini sağlıyor" sözleriyle aktardı.

OTEL DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90'DAN YÜZDE 20'YE DÜŞTÜ

Bölge turizmi ve ekonomisi için büyük önem taşıyan İranlı turistlerin gelişlerindeki ani düşüşe vurgu yapan Timur, "Tabi İranlı vatandaşlar 21 Mart'ta Nevruz'u kutluyorlardı, Nevruz bayramına geliyorlardı. Geçtiğimiz yıllarda da tabi Nevruz bayramında oldukça yoğundu. Binlerce İranlı vatandaş Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak giriş yapıyorlardı" ifadelerini kullandı. Yaşanan savaş durumunun turizme vurduğu ağır darbeyi rakamlarla açıklayan Timur, "Otellerde doluluk oranı oldukça fazlaydı. Normalde yüzde 90'ı bulurken otellerde doluluk oranı, şu anda ise aldığımız bilgiler doğrultusunda otellerde doluluk oranı yüzde 20'lerde diyebiliriz" sözleriyle bölgedeki ekonomik durgunluğu gözler önüne serdi.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ BÖLGE ESNAFINI TEDİRGİN EDİYOR

İranlı turistlerin sadece turizm açısından değil, sınır ticareti ve yerel ekonomi için de taşıdığı hayati öneme değinen Timur, "Tabi bu durum İranlı turistlerin turist olarak sınırdan geçiş yapması Türkiye ve bölgeye gerek ekonomi gerek turizm olarak katkısı da oldukça önemli. Fakat son günlerde yaşanan Orta Doğu savaşı ile birlikte bölge esnafı da oldukça endişeli olduğunu da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Sınır kapısındaki sükunetin şimdilik korunduğunu belirten Timur, sahada nöbetlerini sürdürmeye ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini bildirdi.