Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi açılıyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek
Rize Güneysu’da 100 yatak kapasiteli Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, modern donanımıyla Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Kritik vakalara müdahale kapasitesiyle öne çıkan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde modern bir yoğun bakım ünitesi ve en son teknolojik cihazlarla yapılandırılmış modern ameliyathaneler bulunuyor.
Rize Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken hastane, sadece Güneysu'ya değil, çevre ilçelere de üst düzey sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.
MODERN DONANIM VE GENİŞ KAPASİTE
Toplam 36 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselen hastane, 22 bin 500 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip. Bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan tesis, 100 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.
Hastanede farklı branşlarda hizmet sunacak 12 polikliniğin yanı sıra, bölgedeki hastaların yerinde tedavi edilmesine olanak sağlayacak 11 üniteli bir hemodiyaliz birimi de yer alıyor.
YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE ALTYAPISI GÜÇLÜ
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde 5 yataklı modern bir yoğun bakım ünitesi, tam donanımlı acil servis ve en son teknolojik cihazlarla yapılandırılmış modern ameliyathaneler bulunuyor.
222 ARAÇ KAPASİTELİ BİR OTOPARK
Hasta ve hasta yakınlarının konforunun da ön planda tutulduğu projede, ulaşım ve park sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 222 araç kapasiteli bir otopark inşa edildi.