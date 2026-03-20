Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi açılıyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken hastane, sadece Güneysu'ya değil, çevre ilçelere de üst düzey sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

MODERN DONANIM VE GENİŞ KAPASİTE

Toplam 36 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselen hastane, 22 bin 500 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip. Bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan tesis, 100 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Hastanede farklı branşlarda hizmet sunacak 12 polikliniğin yanı sıra, bölgedeki hastaların yerinde tedavi edilmesine olanak sağlayacak 11 üniteli bir hemodiyaliz birimi de yer alıyor.