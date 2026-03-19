Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi açılıyor!

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bölgeye önemli bir sağlık yatırımı kazandırıldığını açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

100 yatak kapasitesine sahip hastane, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi, yoğun bakım üniteleri ve modern ameliyathanesi ile bölgenin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Bu yatırım, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumunu güçlendirirken, insan odaklı sağlık anlayışının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Burhanettin Duran, açılışın Güneysu ve çevre bölge halkına hayırlı olmasını diledi.