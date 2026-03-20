MSB kaynakları: İncirlik'te herhangi bir saldırı ya da olumsuz bir durum yok

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik Hava Üssü’nde sirenlerin çaldığına yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin herhangi bir saldırı ya da olumsuz durum bulunmadığını, yaşanan gelişmenin yanlış alarm olarak değerlendirildiğini bildirdi.