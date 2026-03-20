MSB kaynakları: İncirlik'te herhangi bir saldırı ya da olumsuz bir durum yok
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik Hava Üssü’nde sirenlerin çaldığına yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin herhangi bir saldırı ya da olumsuz durum bulunmadığını, yaşanan gelişmenin yanlış alarm olarak değerlendirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Hava Üssü'nde siren çaldığı iddialarına ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, yaşananın yanlış alarm yanlış alarm olarak değerlendirildiğini bildirdi.
"HERHANGİ BİR SALDIRI VEYA OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"
MSB kaynakları, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verdi.