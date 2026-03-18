Başkan Erdoğan: Öğretmene şiddete toleransımız yok

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 20:15 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 20:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen Eğitim Ailesi ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü mesajı veren Erdoğan "Vatanımızın her karşısı Çanakkale. Çanakkale Türk milletinin en parlak nişanesi olacak." dedi. Eğitimde tarihi reformlar gerçekleştirdiklerinin vurgulayan Erdoğan öğretmene şiddet olaylarına ilişkin net mesaj vererek "Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmıştı. Şiddete toleransımız yok" dedi.