Antalya’da rüşvet ve yolsuzluk depremi | 70 milyonluk işlem detayı! Altın ve döviz hattı deşifre oldu

İddianamede toplam 26 ayrı eylem tek tek incelenirken, soruşturma kapsamında yaklaşık 170 milyon TL nakit ve mevduata, ayrıca toplam değeri 258 milyon 600 bin TL'yi bulan 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri ve lüks eşyalara el konulması talep edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, "icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira" gibi ağır suçlamalar yer aldı.

MAHKEME SALONUNDA GERİLİM: SAVUNMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen duruşmanın ilk günlerinde tutuklu sanıkların savunmaları alınırken, üçüncü gün itibarıyla son tutuksuz sanıkların ifadelerine geçildi. Duruşma adeta bir "sıcak temas" alanına dönüştü.

İş insanı Ali Y., Muhittin Böcek ile ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Muhittin Böcek'i yıllardır tanırım. Seçim döneminde yaptığı yardım tamamen gönüllüydü. Bana 'Çorbada tuzun olsun' dedi, ben de destek verdim. Hiçbir zorlamayla karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.

Aynı sanık, belediye ile yaşadığı süreçlere de değinerek, "Belediye zaman zaman zorluk çıkardı ama karşılığında hiçbir talepte bulunmadı. Şirketlerimizde bırakın kara parayı, kayıt dışılığa dahi müsaade etmeyiz" sözleriyle iddiaları reddetti.

DÖVİZ BÜROLARI ÜZERİNDEN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Davanın en kritik başlıklarından biri ise döviz büroları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek meblağlı işlemler oldu.

Sanık Erkan A., sürece ilişkin çarpıcı detaylar vererek, "Gökhan Böcek, yanında getirdiği kişilerle işlem yapmak için geldi. İlk defa işlem yaptığımız kişilerdi, bu nedenle MASAK'a şüpheli işlem olarak bildirdim. Bu paranın suç geliri olduğunu anlama şansımız yok" dedi.

Aynı sanık, 70 milyon TL'lik işlem için başka bir firmaya yönlendirme yaptığını belirterek, "İstenen miktar çok büyüktü. Bu nedenle başka bir esnaf arkadaşımızla görüştük ve işlem orada yapıldı" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU DİYE GÜVENDİK"

Sanık Mustafa A. ise işlemlerin güven ilişkisi nedeniyle yapıldığını savunarak, "Gökhan Böcek getirdiği için güven duyduk. Yüksek miktarlı işlemleri bu nedenle gerçekleştirdik. Tüm işlemleri MASAK'a bildirdik" ifadelerini kullandı.

Mustafa A., dikkat çeken bir detayı da paylaşarak, "Bazı işlemlerde altın alımı gibi gösterilmesi istendi ancak biz bunu kabul etmedik ve başka yere yönlendirdik" dedi.

ALTIN VE NAKİT HATTI: KUYUMCU DETAYI

Kuyumcu sanık Salih E. ise dosyadaki para trafiğinin bir kısmının altın üzerinden yürüdüğünü belirterek, "Zeynep Kerimoğlu adına yaklaşık 70 milyon liralık işlemi fiziki altın olarak gerçekleştirdik. Bu işlemi 2 gün içinde tamamladık" şeklinde konuştu.

Aynı sanık, döviz firmasıyla bağlantıya da dikkat çekerek, "Bizi bu işe dahil ettiklerini söylediler. Ali Y.'nin bu işlemlerden haberi olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCIDAN SERT MÜTALAA: TUTUKLULUK DEVAM ETSİN

Duruşmanın kritik aşamasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, tutuksuz sanıklardan Kemal A.'nın tutuklanmasını istedi. Ayrıca bazı sanıklar hakkında yurt dışı yasağı ve yeni soruşturma talepleri de gündeme geldi.

BÖCEK'TEN SAVUNMA: SUÇSUZUM

Mütalaaya karşı söz alan Muhittin Böcek, sağlık sorunlarına dikkat çekerek, "9 aydır tutukluyum. Tutuklandığımda 12 ilaç kullanıyordum, şimdi 22 ilaç kullanıyorum. Yoğun sağlık sorunlarım var. Suç işlemedim, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatı Hüseyin Kaya ise, "Bu dosyada tutukluluğu gerektirecek bir durum yok. Müvekkilimizin sağlık durumu ortada. Gerekirse ev hapsine razıyız" diyerek tahliye talebini yineledi.

GÖKHAN BÖCEK: NORMAL BİR BİREYİN OĞLU OLSAYDIM TUTUKLANMAZDIM

Gökhan Böcek savunmasında dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Buraya kendim geldim, teslim oldum. Delil karartma gibi bir durumum yok. Suçsuzum. Muhittin Böcek'in oğlu olmasaydım bugün burada olmazdım" sözleriyle kendini savundu.

MAHKEMEDEN KRİTİK ARA KARAR

Tüm savunmalar ve mütalaa sonrası mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre;

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya tahliye edildi.

Tahliye edilen isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Savcılığın bazı tutuklama ve suç duyurusu talepleri ise reddedildi.

Mahkeme ayrıca Muhittin Böcek'in son bir yıllık sağlık raporlarının dosyaya sunulmasını istedi.