SON DAKİKA! Orgeneral Metin Tokel KKTC'de birlikleri denetledi
Orta Doğu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşla ateş çemberinden geçerken, Türkiye’den stratejik bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için 6 adet F-16 savaş uçağını ve hava savunma sistemlerini adaya konuşlandırdı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise kritik birlikleri denetleyerek Mehmetçik ile iftar sofrasında bir araya geldi.
Kademeli planlamalar çerçevesinde atılan dev adımda, Türkiye'nin hava gücünün önemli unsurları olan 6 adet F-16 savaş uçağı KKTC'ye yerleştirildi.
Hava savunma sistemleriyle desteklenen bu konuşlandırma, Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının caydırıcılığını en üst seviyeye taşırken, bölgedeki hava üstünlüğünü de perçinledi.
ORGENERAL METİN TOKEL'DEN YERİNDE DENETLEME
Hava unsurlarının intikalinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, KKTC'de konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Birliklerin hazırlık durumunu ve faaliyetlerini yerinde inceleyen Orgeneral Tokel, askeri personelden detaylı bilgi aldı.
MEHMETÇİK İLE İFTAR SOFRASI
Denetlemelerin ardından kışladaki askerlerle bir araya gelen Orgeneral Tokel, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Mehmetçik ile aynı sofrayı paylaşan Tokel, görevli personelin moral ve motivasyonuna yönelik sıcak mesajlar verdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI ZİYARETİ
Askeri programının yanı sıra diplomatik temaslarda da bulunan Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ı makamında ziyaret etti.