Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Orgeneral Metin Tokel KKTC'de birlikleri denetledi

SON DAKİKA! Orgeneral Metin Tokel KKTC'de birlikleri denetledi

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 10:58 Son Güncelleme: 17 Mart 2026 11:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşla ateş çemberinden geçerken, Türkiye’den stratejik bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için 6 adet F-16 savaş uçağını ve hava savunma sistemlerini adaya konuşlandırdı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise kritik birlikleri denetleyerek Mehmetçik ile iftar sofrasında bir araya geldi.