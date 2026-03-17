Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Gazeteci ve Yazarlarla İftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan urada İsrail'in gerçeklerinin dünya kamuoyuna duyurulması gerektiğini belirterek İsrail'in bölgeye felakete sürüklediğini söyledi. Mescid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tutan katil İsrail'e tepki gösteren Erdoğan "İsrail tamamen keyfi davranıyor. İran'a saldırının amacı sadece güvenlik değil." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sabah Gazetesi Muhabiri Murat Keklikçi'ye Allah'tan rahmet diliyorum.

İsrail'in Gazze soykırımını dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 275 gazeteciyi kemali hürmetle anıyorum.

Gazeteci toplumun hafızasıdır. Çağın izlerini geleceğe taşıyorsunuz.

Güçlü toplum sağlıklı bilgiyle mümkün. Gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bu çağda gazetecilik toplum için bir pusula görevi görür.

Dezenformasyonla en etkin şekilde mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin başarıyla devam etmesi için gazetecilere önemli görev düşüyor.

İsrail, kalbimiz Mescid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tutuyor. Bir şebeke bölgemizi felakete sürüklüyor. İsrail tamamen keyfi davranıyor. İran'a saldırının amacı sadece güvenlik değil.

Gerçekler dünya kamuoyuna duyurulmalı.

Ayrıntılar geliyor...