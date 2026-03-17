Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Bu hukuksuz savaş bir an önce sona ermeli

AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in saldırılarına sert tepki göstererek Ramazan’ın buruk geçtiğini vurguladı. "Bu hukuksuz savaş bir an önce sona ermeli" diyen Erdoğan, Türkiye’nin savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadığını belirterek, muhalefeti de sert sözlerle eleştirerek “Kendi ikballeri dışında hiçbir şeyi umursamıyorlar” dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde online olarak AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Bayramlaşmada Erdoğan, İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek, "Ramazan-ı Şerifi maalesef bu senede buruk bir kalp ile idrak ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin hukuksuzluğa karşı olduğunu belirterek, "Amacımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı ve sağduyulu bir politika ile provokasyonlara karşı içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. Muhalefetin gündemini işaret eden Erdoğan, "Böyle bir dönemde bile yerli ve milli duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar" şeklinde konuştu. AK Parti teşkilatlarına da çağrıda bulunan Erdoğan, "Teşkilatımdan ricam öncelikle şehit ailelerimizi ziyaret etmeniz onları yalnız bırakmamanızdır. Yetimleri ve öksüzleri ihmal etmemenizi bir kardeş, dost, vefalı bir büyük olarak onlarla hemhal olmanızı istirham ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan bayramlaşmada şu ifadeleri kullandı:

TÜM KARDEŞLERİMİZİN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM

Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını bitirirken, sizlerin azizi milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun. Yüce Allah hepimizi sağlıkla, huzurla ve kardeşlik içinde idrak edeceğimiz nice Ramazanlara eriştirsin.

Ramazan-ı Şerifi maalesef bu senede buruk bir kalp ile idrak ediyoruz. 10 Ekim'de varılan ateşkesi yok sayan İsrail Gazze'de ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Bir de buna 28 Şubat'ta komşumuz İran'a karşı yine İsrail hükümetinin tahrikleri ile başlayan hava harekatları eklendi. Türkiye olarak kim yaparsa yapsın uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK

Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimiz ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık.

Amacımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı ve sağduyulu bir politika ile provokasyonlara karşı içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımız menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz.

Partimizin çeyrek asra yaklaşan köklü tecrübesi, cumhur ittifakının iş birliği içinde hareket etmesi, ehliyetli ve liyakatli kadroların iş başında olması ile zor günlerde ülkemizin en büyük avantajlarından biridir. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru, isabetli ve ferasetli bir tercihte bulunduğu gün geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaktadır. 28 Şubat'tan beri ana muhalefetin gündemine bakmak bile bunun için yeterlidir.

KENDİ İKBALLERİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORLAR

Etrafımızda füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını sizlerde takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bir dertleri var. Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak, mahkemelerde kavga çıkarıp bundan siyasi rant elde etmek. Böyle bir dönemde bile yerli ve milli duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz dünya yansa hatta 3'üncü dünya savaşı çıksa bunların umurunda olmaz.

MİLLETİMİZLE İRTİBATIMIZI GÜÇLENDİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ

Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunların karşısında muhalefetin lakaytlığı bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır. Her fırsatı değerlendirmek suretiyle milletimiz irtibatımızı güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarımızla bunları yapmaya çalıştık. Şehit yakınlarımızdan, dar gelirli vatandaşlarımıza kimi kimsesi olmayan yaşlılarımızdan, gençlerimize kadar toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Kimseyi ayırmadık. Kimseyi dışlamadık. 86 milyonun her bir ferdini bağrımıza bastık. Sizlerden aynı tempoyu bayramda da devam ettirmenizi bekliyorum.